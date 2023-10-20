Дослідження провели учені Національного університету Корка в Ірландії. Таким чином вони довели, що порушення пам'яті у людей з хворобою Альцгеймера можуть передаватися.

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Ба більше, наявність специфічних бактерій у кишківнику можуть впливати на розвиток когнітивних порушень у пацієнтів із хворобою Альцгеймера.

Роль кишківника у розвитку Альцгеймера

Інакше кажучи, мікробіом кишківник може мати ключову роль у дослідженні розвитку і прогресування хвороби Альцгеймера та інших форм деменції. Ці нові дані можуть стати ключовими для розвитку нових діагностичних способів цього захворювань.

Хворобу Альцгеймера найчастіше виявляють уже під час або після появи симптомів когнітивних порушень. Часто уже на пізній стадії прогресування захворювання. Особливо враховуючи сучасні терапевтичні підходи,

– пояснив нейробіолог Івонн Нолан.

Перспектива дослідження

А тому, розуміючи, що зміни мікробіоти кишківника можуть бути потенційним фактором ризику розвитку хвороби Альцгеймера, це відкриває для медиків широкі перспективи і є гарними новинами для пацієнтів, адже це шанс виявити Альцгеймера значно раніше появи видимих ознак захворювання.

Водночас ученим ще належить з'ясувати, яким чином мікробіота насправді відіграє причинну роль у розвитку симптомів руйнівної хвороби.