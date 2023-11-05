Раціон, до слова, і справді може впливати на чоловічу потенцію. Наразі зупинимось на переліку продуктів, які здатні його покращувати.

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Відразу зауважимо, що не існує якогось магічного продукту, який на раз вирішить проблеми з еректильною функцією та покращить сексуальне життя. Водночас наукові дані підтверджують позитивний вплив на чоловіче здоров'я багатьох продуктів. Додати до свого раціону хоч декілька з них точно не буде зайвим.

Гранатовий сік

Гранатовий сік хоч і не є легко доступним, особливо, якщо говорити про якісний сік, але він вважається дуже корисним для здоров'я. Усе завдяки тому, що він багатий на поліфеноли.

Зокрема, наукові дані підтвердили і поліпшення потенції й еректильної функції у чоловіків, які споживали гранатовий сік.

Горіхи

Горіхи є невіддільним елементом будь-якої здорової дієти, адже вони містять багато антиоксидантів, мінералів та ненасичених жирних кислот. Зокрема, вони допомагають знижувати рівень холестерину та здані підтримувати імунітет.

Та найцікавіше, що горіхи містять аргінін, який поліпшує потенцію. Регулярне вживання горіхів допомагає підвищити якість ерекції.

Часник

Часник теж у цьому списку не дарма, оскільки сприяє покращенню кровообігу та знижує рівень холестерину в крові. Крім того, часник добре впливає на серцево-судинну систему. Вживання часнику чоловіками, які мають еректильну дисфункцію, може поліпшити якість ерекції.

Чорний шоколад

Темний шоколад часто фігурує в дослідженнях, які визначають продукти, які позитивно впливають на потенцію.

Річ знову ж таки у флавоноїдах, які мають антибактеріальні властивості, підвищують еластичність еритроцитів, загалом є корисними для здоров'я, зокрема для еректильної функції.

Жирна риба

Поліненасичені жирні кислоти Омега-3 дуже позитивно впливають на здоров'я. Зокрема, мають вплив на синтез чоловічих гормонів і поліпшення кровотоку. Таким чином, риб'ячий жир варто споживати чоловікам, які хочуть зберегти потенцію. Крім того, Омегу-3 вивчали у контексті профілактики простатиту.