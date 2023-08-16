Коли починати підготовку

Дитячий психолог Стівен Уайтсайд дав кілька порад, як повернутися до шкільного режиму. За його словами, перехід від невимушеного літнього розкладу до більш структурного осіннього не повинен бути надто різким. Тому важливо заздалегідь підготуватися до змін за деякий час до першого вересня.

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Рутина – це природна частина життя, вона забезпечує структуру дня, допомагає дітям передбачати, що буде далі. Один зі способів зробити перехід плавнішим – дати вашій родині час звикнути до нового розпорядку. За тиждень до початку школи допоможе дітям звикнути прокидатися раніше, збиратися і снідати відразу після пробудження,

– розповів доктор Уайтсайд.

За його словами, батьки не мають переживати, якщо щось піде не так, як планувалося. Діти мають зрозуміти, що вони можуть впоратися зі змінами. І неважливо, якщо спочатку вони не житимуть за новими правилами. Це теж нормально.

Як допомогти дитині налаштувати режим перед школою

Розробіть режим сну. У середньому дітям віком 6 – 13 років потрібно від 9 до 11 години сну щоночі. Дітям віком 13 – 17 років потрібно від 8 до 10 годин сну на добу.

Важливо, щоб дитина могла підготуватися до сну. Домовитеся відмовлятись від усієї електроніки за годину до сну і тримайте зарядки подалі від ліжок, щоб було менше спокус.

Додатковими рутинними справами може бути прийняття душа, читання казки, перекус і чищення зубів. А вранці вставайте всією родиною раніше і їжте здоровий сніданок. Правильне харчування може допомогти підготувати дітей до навчання. Якщо вони голодні, їм швидше за все буде важко зосередитися.