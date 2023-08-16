Когда начинать подготовку

Детский психолог Стивен Уайтсайд дал несколько советов, как вернуться в школьный режим. По его словам, переход от непринужденного летнего расписания к более структурному осеннему не должен быть слишком резким. Поэтому важно заранее подготовиться к изменениям за время до первого сентября.

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Рутина – это естественная часть жизни, она обеспечивает структуру дня, помогает детям предвидеть, что будет дальше. Один из способов сделать переход более плавным – дать вашей семье время привыкнуть к новому распорядку. За неделю до начала школы поможет детям привыкнуть просыпаться раньше, собираться и завтракать сразу после пробуждения,

– рассказал доктор Уайтсайд.

По его словам, родители не должны переживать, если что-нибудь пойдет не так, как планировалось. Дети должны понять, что они могут справиться с переменами. И неважно, если поначалу они не будут жить по новым правилам. Это тоже нормально.

Как помочь ребенку настроить режим перед школой

Разработайте режим сна. В среднем детям в возрасте 6 – 13 лет требуется от 9 до 11 часов сна каждую ночь. Детям в возрасте 13 – 17 лет нужно от 8 до 10 часов сна в сутки.

Важно, чтобы ребенок мог подготовиться ко сну. Договоритесь отказываться от всей электроники за час до сна и держите зарядки подальше от кроватей, чтобы было меньше соблазнов.

Дополнительными рутинными делами может быть принятие душа, чтение сказки, перекус и чистка зубов. А утром вставайте всей семьей раньше и ешьте здоровый завтрак. Правильное питание может помочь подготовить детей к обучению. Если они голодны, им, скорее всего, будет трудно сосредоточиться.