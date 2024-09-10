Втім, нове дослідження Королівського коледжу Лондона, представлене на Конгресі ERS у Відні та опубліковане в журналі The Lancet Respiratory Medicine, свідчить про дещо інший вплив.

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Виявилось, що антидепресанти не полегшують стан пацієнтів із хронічними респіраторними захворюваннями. Навпаки, вони здатні зашкодити через побічні ефекти.

Задишка та антидепресанти

Лікарі іноді призначають антидепресанти, зокрема препарат міртазапін, сподіваючись допомогти пацієнти у випадку надокучливої задишки.

Однак, побічні ефекти можуть бути непередбаченими: сонливість, запаморочення, нудота, зміни настрою, розлади сну і навіть серйозні порушення роботи серця.

Учені наголосили, що виявилені нові ризики свідчать про важливість ретельного оцінювання потреби застосування антидепресантів. А також вказують на необхідність напрацювань нових методів лікування задишки для пацієнтів із хронічними респіраторними захворюваннями.