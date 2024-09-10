Впрочем, новое исследование Королевского колледжа Лондона, представлено на Конгрессе ERS в Вене и опубликовано в журнале The Lancet Respiratory Medicine, свидетельствует о несколько ином влиянии.

Смотрите также У людей с диабетом быстро стареет мозг, но на это можно повлиять

Оказалось, что антидепрессанты не облегчают состояние пациентов с хроническими респираторными заболеваниями. Наоборот, они способны навредить из-за побочных эффектов.

Одышка и антидепрессанты

Врачи иногда назначают антидепрессанты, в частности препарат миртазапин, надеясь помочь пациенты в случае надоедливой одышки.

Однако, побочные эффекты могут быть непредсказуемыми: сонливость, головокружение, тошнота, изменения настроения, расстройства сна и даже серьезные нарушения работы сердца.

Ученые отметили, что выявленные новые риски свидетельствуют о важности тщательного оценивания потребности применения антидепрессантов. А также указывают на необходимость наработок новых методов лечения одышки для пациентов с хроническими респираторными заболеваниями.