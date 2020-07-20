В Домініканській Республіці оголосили про введення 45-денного надзвичайного стану через зростання кількості інфікованих на COVID-19.

Указ про ведення надзичайного стану президент Домінікани Даніло Медіна видав 20 липня, повідомляє CNN.

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За його словами, в країні мають уникнути переповнення державної та приватної системи охорони здоров'я хворими на COVID-19.

Президент ще не уточнив, які саме обмежувальні заходи будуть вводитися в цей період.

Варто зазначити, що 19 липня в Домінікані оголосили про закриття пляжів по всій країні, щоб забезпечити дотримання соціальної дистанції.

Що відомо про COVID-19 в Домінікані

Станом на 19 липня у Домініканській республіці загалом відомо про 53 956 випадків інфікування COVID-19.

За останні 24 години станом на 19 липня у країні підтвердили 1101 новий випадок хвороби.

Зараз кількість загиблих в країні досягла 993.

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