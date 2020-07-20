Домінікана ввела надзвичайний стан через COVID-19
В Домініканській Республіці оголосили про введення 45-денного надзвичайного стану через зростання кількості інфікованих на COVID-19.
Указ про ведення надзичайного стану президент Домінікани Даніло Медіна видав 20 липня, повідомляє CNN.
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За його словами, в країні мають уникнути переповнення державної та приватної системи охорони здоров'я хворими на COVID-19.
Президент ще не уточнив, які саме обмежувальні заходи будуть вводитися в цей період.
Варто зазначити, що 19 липня в Домінікані оголосили про закриття пляжів по всій країні, щоб забезпечити дотримання соціальної дистанції.
Що відомо про COVID-19 в Домінікані
- Станом на 19 липня у Домініканській республіці загалом відомо про 53 956 випадків інфікування COVID-19.
- За останні 24 години станом на 19 липня у країні підтвердили 1101 новий випадок хвороби.
- Зараз кількість загиблих в країні досягла 993.
Головне про COVID-19 у світі
- У світі понад 14 мільйонів людей захворіли на коронавірус. Станом на ранок 19 липня у світі зареєстрували 14 311 886 інфікованих SARS-CoV-2.
- Водночас 8 044 178 пацієнтів одужали, але 602 757 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
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