В Доминиканской Республике объявили о введении 45-дневного чрезвычайного положения из-за роста количества инфицированных COVID-19.

Указ о ведении чрезвычайного положения президент Доминиканы Данило Медина издал 20 июля, сообщает CNN.

Интересно Загадочно низкая смертность: в чем секрет победы Японии над коронавирусом

По его словам, в стране должны избежать переполнения государственной и частной системы здравоохранения больными COVID-19.

Президент не уточнил, какие именно ограничительные меры будут вводиться в этот период.

Стоит отметить, что 19 июля в Доминикане объявили о закрытии пляжей по всей стране, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции.

Что известно о COVID-19 в Доминикане

По состоянию на 19 июля в Доминиканской республике в целом, известно о 53 956 случаях инфицирования COVID-19.

За последние 24 часа по состоянию на 19 июля в стране подтвердили 1101 новый случай болезни.

Сейчас количество погибших в стране достигло 993.

Главное о COVID-19 в мире