Доминикана ввела чрезвычайное положение из-за COVID-19
В Доминиканской Республике объявили о введении 45-дневного чрезвычайного положения из-за роста количества инфицированных COVID-19.
Указ о ведении чрезвычайного положения президент Доминиканы Данило Медина издал 20 июля, сообщает CNN.
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По его словам, в стране должны избежать переполнения государственной и частной системы здравоохранения больными COVID-19.
Президент не уточнил, какие именно ограничительные меры будут вводиться в этот период.
Стоит отметить, что 19 июля в Доминикане объявили о закрытии пляжей по всей стране, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции.
Что известно о COVID-19 в Доминикане
- По состоянию на 19 июля в Доминиканской республике в целом, известно о 53 956 случаях инфицирования COVID-19.
- За последние 24 часа по состоянию на 19 июля в стране подтвердили 1101 новый случай болезни.
- Сейчас количество погибших в стране достигло 993.
Главное о COVID-19 в мире
- В мире более 14 миллионов человек заразились коронавирусом. По состоянию на утро 19 июля в мире зарегистрировали 14 311 886 инфицированных SARS-CoV-2.
- В то же время 8 044 178 пациентов выздоровели, но 602 757 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.
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