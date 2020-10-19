Близько 70% побутових тонометрів показують неточний тиск, це може викликати критичні проблеми зі здоров’ям.

Науковці протестували велику кількість домашніх тонометрів. Виявляється, що в 70% випадків похибка становила близько 5 мм рт. ст., а в 30% – близько 10 мм рт.ст..

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Багато лікарів довіряють свідченням домашнього тонометра, які повідомляють їм пацієнти та обмежуючись одиничним вимірюванням тиску в лікарні, тому при такій неточності захворювання може бути значно серйозніше.

Також лікарі та пацієнти повинні звертати увагу на неточність вимірювання тиску домашнім тонометром, яке може бути викликане не тільки похибкою приладу, але й іншими факторами, такими як:

неправильно застебнутим манжетом;

великою вагою пацієнта;

емоційним станом;

рухами руками та тіла під час вимірювання тиску;

розмови під час вимірювання.

Тому науковці наголосили, що лікарі ні в якому разі не повинні призначати медикаменти на основі лише одного або двох вимірів.

В Канаді провели схоже дослідження на групі з 85 пацієнтів. Вчені порівняли отримані результати вимірювання тиску домашніми тонометрами з контрольними вимірами в клініці – виявилося, що різниця між даними домашніх і клінічних тонометрів сильно відрізнялася. Також в ході дослідження з’ясувалося, що свідчення, які знімали чоловіки були більш точними, ніж ті, які знімали жінки.



Тонометр часто брешуть /Фото unplash

Як можна зменшити похибку вимірювання тиску домашніми тонометрами

Намагайтеся вимірювати тиск в спокійному стані. Не розмовляйте і не ворушіться під час цього.

Ніколи не вимірюйте тиск, тримаючи руку в повітрі.

Манжет приладу повинен розміщуватися на рівні серця пацієнта: якщо він спуститься нижче рівня серця, показники будуть завищеними.

Не накладайте манжет на підкочений рукав одягу – тканина може перетиснути судини, спотворюючи результат.

Підбирайте манжет, що відповідає вашій комплекції.

По можливості раз на рік перевіряйте свій тонометр, порівнюючи його свідчення з клінічним повіреним приладом. Крім того, існує можливість віддати тонометр на перевірку в метрологічну лабораторію.

Для підвищення точності вимірювання рекомендується робити декілька вимірів, причому проміжок між ними повинен становити не менше 7–10 хвилин: це дозволить судинах відновити еластичність після попередніх вимірювань.

Будьте здорові та бережіть себе, не ігноруйте жодні зміни у своєму організмі, приділяйте йому своєчасну увагу і він віддячить Вам хорошим самопочуттям і райдужним настроєм.