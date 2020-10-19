Около 70% бытовых тонометров показывают неточное давление, это может вызвать критические проблемы со здоровьем.

Ученые протестировали большое количество домашних тонометров. Оказывается, что в 70% случаев погрешность составляла около 5 мм рт. ст., а в 30% – около 10 мм рт.ст.

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Многие врачи доверяют свидетельствам домашнего тонометра, о которых сообщают им пациенты, и ограничиваются единичным измерением давления в больнице, поэтому при такой неточности заболевание может быть значительно серьезнее.

Также врачи и пациенты должны обращать внимание на неточность измерения давления домашним тонометром, которая может быть вызвана не только погрешностью прибора, но и другими факторами, такими как:

неправильно застегнутый манжет;

большой вес пациента;

эмоциональное состояние;

движения руками и тела во время измерения давления;

разговор во время измерения.

Поэтому ученые отметили, что врачи ни в коем случае не должны назначать медикаменты на основе только одного или двух измерений.

В Канаде провели похожее исследование на группе из 85 пациентов. Ученые сравнили полученные результаты измерения давления домашними тонометрами с контрольными измерениями в клинике – оказалось, что разница между данными домашних и клинических тонометров сильно отличалась. Также в ходе исследования выяснилось, что показания, которые снимали мужчины, были более точными, чем те, которые снимали женщины.



Тонометры часто лгут / Фото unplash

Как можно уменьшить погрешность измерения давления домашними тонометрами

Старайтесь измерять давление в спокойном состоянии. Не разговаривайте и не шевелитесь во время этого.

Никогда не измеряйте давление, держа руку в воздухе.

Манжет прибора должен находиться на уровне сердца пациента: если он спустится ниже уровня сердца, показатели будут завышенными.

Не кладите манжет на закатанный рукав одежды – ткань может пережать сосуды, искажая результат.

Подбирайте манжет, который соответствует вашей комплекции.

По возможности раз в год проверяйте свой тонометр, сравнивая его показания с клиническим поверенным прибором. Кроме того, существует возможность отдать тонометр на проверку в метрологическую лабораторию.

Для повышения точности измерения рекомендуется делать несколько измерений, причем промежуток между ними должен составлять не менее 7-10 минут: это позволит сосудам восстановить эластичность после предыдущих измерений.

Будьте здоровы и берегите себя, не игнорируйте никакие изменения в своем организме, уделяйте ему своевременное внимание и он отблагодарит Вас хорошим самочувствием и радужным настроением.