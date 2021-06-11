10 червня відбулося урочисте відкриття ще одного відділення Медичної мережі "Добробут" у місті Ірпінь за адресою: вул. Грибоєдова, буд. 8-а.

Медичний центр у місті Ірпінь – це триповерхове приміщення площею 1 500 кв. м, яке працює без вихідних та щодня може приймати до 300 пацієнтів амбулаторно. Новий центр буде надавати широкий спектр послуг як дорослим, так і маленьким пацієнтам: консультації фахівців, діагностичні та лабораторні дослідження, комплексні програми здоров'я, послуги дитячої і дорослої стоматології та невідкладної допомоги.

Чому мешканцю міста Ірпінь варто звернутися за консультацією саме до нової клініки ММ "Добробут"?

Повний цикл амбулаторно-поліклінічних і діагностичних послуг у зручний для пацієнта час;

У Медичному центрі "Добробут" у м. Ірпінь приймають дитячі та дорослі лікарі, ви можете обрати фахівців для всіх членів своєї родини. У лікарів центру високий рівень професіоналізму та кваліфікації, а також великий практичний досвід.

Медичний центр оснащено сучасним діагностичним обладнанням від провідних світових виробників.

Зручний режим роботи лікарів, консультації провідних фахівців ММ "Добробут", щоб кожен пацієнт міг своєчасно отримати медичні послуги в зручний для себе час;

Завдяки попередньому запису у "Добробут" немає черг, а смс-інформування допомагає нагадати про майбутній візит;

Комфортні умови перебування в центрі і доброзичливий персонал допомагають мінімізувати стрес від відвідування медичного закладу;

У Медичному центрі облаштовано emergency-палату та завжди в доступі дві бригади невідкладної допомоги "Добробут", які за потреби доставлять пацієнта до стаціонарного відділення.

"Новий медичний центр у місті Ірпінь для дорослих і дітей – це багатопрофільний медичний заклад, де відповідно до всіх вітчизняних і міжнародних медичних стандартів можна отримати консультації фахівців, пройти лабораторну й інструментальну діагностику, стати учасником комплексних програм здоров'я. Завдяки високому професіоналізму медичних працівників, використанню новітніх методів діагностики, а також технологічному оснащенню кожен пацієнт нашого центру отримає комфортне та ефективне лікування", – зазначила керівник медичного центру "Добробут" у місті Ірпінь Гримковська Анна Олексіївна.

Після урочистого відкриття клініки відбулася пресконференція за участі генерального директора ММ "Добробут" Калашнікова Олега, медичного директора з педіатрії ММ "Добробут" Рикова Олексія, керівника Медичного центру "Добробут" у місті Ірпінь Гримковської Анни та мера міста Маркушина Олександра.

Пресконференцію розпочав генеральний директор ММ "Добробут" Калашніков Олег Володимирович. Він поділився планами на майбутнє та розповів про основні стратегічні цілі мережі.

Сьогодні "Добробут" – це провідна Медична мережа, яка об'єднує команду фахівців вищого класу у 17 медичних центрах. Ми хочемо стати ближчими до наших клієнтів і дати можливість людям отримувати високоякісну медичну допомогу. Саме це визначило нашу стратегію на наступні кілька років. "Добробут" виходить за межі Києва, і першим кроком реалізації цієї стратегії стало відкриття клініки в Ірпені,

– повідомив Калашніков Олег.

Мер міста Ірпінь Маркушин Олександр Григорович зазначив, що багато мешканців Ірпеня та сусідніх міст їздять за отриманням медичних послуг до Києва.

Я щиро радію, що клініка "Добробут" відкрилася саме в Ірпені, тому що вже від сьогодні наші містяни зможуть отримати висококваліфіковану допомогу не виїжджаючи до столиці. Той факт, що у нашому місті з‘явилася клініка такого рівня свідчить про те, що Ірпінь – привабливий для підприємців та інвестицій. Це означає, що ми рухаємося у правильному напрямку,

– сказав мер.

Провідні фахівці нової клініки провели екскурсію для представників ЗМІ та розповіли про переваги та нові послуги. Зокрема, ММ "Добробут" вперше запровадила VR-вакцинацію. Це новий підхід до стандартної процедури щеплення, який прийнятний до усіх типів вакцинації дітей. За допомогою шоломів віртуальної реальності звичайна процедура перетворюється на захопливу подорож до казкової планети.