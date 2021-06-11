10 июня состоялось торжественное открытие еще одного отделения медицинской сети "Добробут" в городе Ирпень по адресу: ул. Грибоедова, д. 8-А.

Медицинский центр в городе Ирпень – это трехэтажное здание площадью 1 500 кв. м, которое работает без выходных и ежедневно может принимать до 300 пациентов амбулаторно. Новый центр будет предоставлять широкий спектр услуг как взрослым, так и маленьким пациентам: консультации специалистов, диагностические и лабораторные исследования, комплексные программы здоровья, услуги детской и взрослой стоматологии и неотложной помощи.

Почему жителю города Ирпень стоит обратиться за консультацией именно в новую клинику ММ "Добробут"?

Полный цикл амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг в удобное для пациента время;

В Медицинском центре "Добробут" в г. Ирпень принимают детские и взрослые врачи, вы можете выбрать специалистов для всех членов своей семьи. У врачей центра высокий уровень профессионализма и квалификации, а также большой практический опыт.

Медицинский центр оснащен современным диагностическим оборудованием от ведущих мировых производителей.

Удобный режим работы врачей, консультации ведущих специалистов ММ "Добробут", чтобы каждый пациент мог своевременно получить медицинские услуги в удобное для себя время;

Благодаря предварительной записи в "Добробут" нет очередей, а смс-информирование помогает напомнить о предстоящем визите;

Комфортные условия пребывания в центре и доброжелательный персонал помогают минимизировать стресс от посещения медицинского учреждения;

В Медицинском центре обустроена emergency-палата и всегда в доступе две бригады неотложной помощи "Добробут", которые при необходимости доставят пациента в стационарное отделение.

"Новый медицинский центр в городе Ирпень для взрослых и детей – это многопрофильное медицинское учреждение, где согласно всех отечественных и международных медицинских стандартов можно получить консультации специалистов, пройти лабораторную и инструментальную диагностику, стать участником комплексных программ здоровья. Благодаря высокому профессионализму медицинских работников, использованию новейших методов диагностики, а также технологическому оснащению каждый пациент нашего центра получит комфортное и эффективное лечение", – отметила руководитель медицинского центра "Добробут" в городе Ирпень Гримковская Анна Алексеевна.

После торжественного открытия клиники состоялась пресс-конференция с участием генерального директора ММ "Добробут" Олега Калашникова, медицинского директора по педиатрии ММ "Добробут" Рыкова Алексея, руководителя Медицинского центра "Добробут" в городе Ирпень Гримковской Анны и мэра города Маркушина Александра.

Пресс-конференцию начал генеральный директор ММ "Добробут" Калашников Олег Владимирович. Он поделился планами на будущее и рассказал об основных стратегических целях сети.

Сегодня "Добробут" – это ведущая медицинская сеть, которая объединяет команду специалистов высшего класса в 17 медицинских центрах. Мы хотим стать ближе к нашим клиентам и дать возможность людям получать высококачественную медицинскую помощь. Именно это определило нашу стратегию на следующие несколько лет. "Добробут" выходит за пределы Киева, и первым шагом реализации этой стратегии стало открытие клиники в Ирпене,

– сообщил Калашников Олег.

Мэр города Ирпень Маркушин Александр Григорьевич отметил, что многие жители Ирпеня и соседних городов ездят за получением медицинских услуг в Киев.

Я искренне радуюсь, что клиника "Добробут" открылась именно в Ирпене, потому что уже с сегодняшнего дня наши горожане смогут получить высококвалифицированную помощь не выезжая в столицу. Тот факт, что в нашем городе появилась клиника такого уровня свидетельствует о том, что Ирпень – привлекателен для предпринимателей и инвестиций. Это означает, что мы движемся в правильном направлении,

– сказал мэр.

Ведущие специалисты новой клиники провели экскурсию для представителей СМИ и рассказали о преимуществах и новых услугах. В частности, ММ "Добробут" впервые ввела VR-вакцинацию. Это новый подход к стандартной процедуре прививки, который приемлем ко всем типам вакцинации детей. С помощью шлемов виртуальной реальности обычная процедура превращается в увлекательное путешествие к сказочной планете.