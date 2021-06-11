10 июня состоялось торжественное открытие еще одного отделения медицинской сети "Добробут" в городе Ирпень по адресу: ул. Грибоедова, д. 8-А.
Медицинский центр в городе Ирпень – это трехэтажное здание площадью 1 500 кв. м, которое работает без выходных и ежедневно может принимать до 300 пациентов амбулаторно. Новый центр будет предоставлять широкий спектр услуг как взрослым, так и маленьким пациентам: консультации специалистов, диагностические и лабораторные исследования, комплексные программы здоровья, услуги детской и взрослой стоматологии и неотложной помощи.
Почему жителю города Ирпень стоит обратиться за консультацией именно в новую клинику ММ "Добробут"?
- Полный цикл амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг в удобное для пациента время;
- В Медицинском центре "Добробут" в г. Ирпень принимают детские и взрослые врачи, вы можете выбрать специалистов для всех членов своей семьи. У врачей центра высокий уровень профессионализма и квалификации, а также большой практический опыт.
- Медицинский центр оснащен современным диагностическим оборудованием от ведущих мировых производителей.
- Удобный режим работы врачей, консультации ведущих специалистов ММ "Добробут", чтобы каждый пациент мог своевременно получить медицинские услуги в удобное для себя время;
- Благодаря предварительной записи в "Добробут" нет очередей, а смс-информирование помогает напомнить о предстоящем визите;
- Комфортные условия пребывания в центре и доброжелательный персонал помогают минимизировать стресс от посещения медицинского учреждения;
- В Медицинском центре обустроена emergency-палата и всегда в доступе две бригады неотложной помощи "Добробут", которые при необходимости доставят пациента в стационарное отделение.
"Новый медицинский центр в городе Ирпень для взрослых и детей – это многопрофильное медицинское учреждение, где согласно всех отечественных и международных медицинских стандартов можно получить консультации специалистов, пройти лабораторную и инструментальную диагностику, стать участником комплексных программ здоровья. Благодаря высокому профессионализму медицинских работников, использованию новейших методов диагностики, а также технологическому оснащению каждый пациент нашего центра получит комфортное и эффективное лечение", – отметила руководитель медицинского центра "Добробут" в городе Ирпень Гримковская Анна Алексеевна.
После торжественного открытия клиники состоялась пресс-конференция с участием генерального директора ММ "Добробут" Олега Калашникова, медицинского директора по педиатрии ММ "Добробут" Рыкова Алексея, руководителя Медицинского центра "Добробут" в городе Ирпень Гримковской Анны и мэра города Маркушина Александра.
Пресс-конференцию начал генеральный директор ММ "Добробут" Калашников Олег Владимирович. Он поделился планами на будущее и рассказал об основных стратегических целях сети.
Сегодня "Добробут" – это ведущая медицинская сеть, которая объединяет команду специалистов высшего класса в 17 медицинских центрах. Мы хотим стать ближе к нашим клиентам и дать возможность людям получать высококачественную медицинскую помощь. Именно это определило нашу стратегию на следующие несколько лет. "Добробут" выходит за пределы Киева, и первым шагом реализации этой стратегии стало открытие клиники в Ирпене,
– сообщил Калашников Олег.
Мэр города Ирпень Маркушин Александр Григорьевич отметил, что многие жители Ирпеня и соседних городов ездят за получением медицинских услуг в Киев.
Я искренне радуюсь, что клиника "Добробут" открылась именно в Ирпене, потому что уже с сегодняшнего дня наши горожане смогут получить высококвалифицированную помощь не выезжая в столицу. Тот факт, что в нашем городе появилась клиника такого уровня свидетельствует о том, что Ирпень – привлекателен для предпринимателей и инвестиций. Это означает, что мы движемся в правильном направлении,
– сказал мэр.
Ведущие специалисты новой клиники провели экскурсию для представителей СМИ и рассказали о преимуществах и новых услугах. В частности, ММ "Добробут" впервые ввела VR-вакцинацию. Это новый подход к стандартной процедуре прививки, который приемлем ко всем типам вакцинации детей. С помощью шлемов виртуальной реальности обычная процедура превращается в увлекательное путешествие к сказочной планете.