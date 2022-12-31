Стрес – це будь-який тип змін, який викликає фізичну, емоційну чи психологічну напругу. Стресом можна назвати реакцію організму на все, що потребує уваги чи дій. Кожна людина певною мірою відчуває стрес, але реакція на нього має велике значення для самопочуття.

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Раніше вважалося, що реакцій на стрес лише три: боротьба, втеча та ступор. Однак потім з'ясувалося, що їх більше, адже кожна людина по-своєму реагує на стресові ситуації.

Стрес надає сили

Реакція на стрес "бий чи біжи" запускається при активації симпатичної нервової системи. Вона змушує організм мобілізувати всі наявні енергетичні ресурси, щоб зробити людину більш уважною і готовою до дії. Така реакція іноді може викликати неймовірні фізичні можливості людини.

Фізіологічні зміни виявляються сильнішими, коли йдеться про виживання у прямому значенні цього слова. Якщо життю нічого не загрожує, мозок і тіло перемикаються на реакцію прагнення мети. Вона надає сил та допомагає діяти у складних умовах. Цей стан відрізняється від "бий або біжи" тим, що людина відчуває зосередженість, а не страх.

Люди, які повністю захоплюються своєю справою, відчувають саме таку реакцію на стрес. Вона відкриває для них доступ до розумових та фізичних ресурсів, які підвищують впевненість, концентрацію та якість діяльності.

Стрес змушує піклуватись про інших

Стресова ситуація може не лише давати людині енергію, а й змушувати встановлювати зв'язки й з іншими людьми. Гормон окситоцин керує цією стороною стресу, оскільки його основна функція – створювати та зміцнювати соціальні зв'язки.

Під час підвищення рівня окситоцину хочеться довіряти та допомагати тим людям, які небайдужі. Гормон робить мозок сприйнятливим до соціальних контактів і посилює тепле почуття, яке з'являється під час піклування про когось. Окситоцин – це також гормон сміливості. Він пригнічує реакцію страху в мозку і робить людину відважною.

У стресовій ситуації окситоцин змушує шукати у близьких людей підтримки або робить людину більш чуйною. Реакція дружби та турботи допомагає захищати небайдужих людей.

Реакція дружби та турботи активує в мозку три системи:

Система соціального піклування. Людина відчуває більше емпатії та сильне бажання бути поруч із людьми. Центри страху пригнічуються, з'являється сміливість.

Система винагороди. Людина підвищується мотивація зробити щось важливе.

Система налаштування. У людини загострюються самоконтроль, інтуїція та сприйняття.

Якщо раптом захотілося терміново поговорити з коханою людиною чи другом, то це стресова реакція мотивує шукати підтримки. Якщо під час поганої ситуації виникають думки про дітей, родичів чи домашніх тварин — це реакція дружби та турботи спонукає захищати своїх близьких.