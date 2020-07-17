Виявилось, що залізо відіграє в організмі значно важливішу функцію, як вважали досі. Саме залізо бере участь у процесах старіння, а також відповідає за здоров'я серця. Аномально високий рівень заліза може стати причиною передчасного зношення організму.

Група вчених з Великобританії і Німеччини встановила, що в основі багатьох вікових захворювань може лежати надлишок заліза в крові, пише New Atlas.

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Метаболізм заліза регулюється низкою генів. Якщо в них відбуваються мутації, цей процес порушується, що призводить до надлишку мікроелемента в організмі.

В ході дослідження вчені виявили, що деякі області геному, пов'язані зі збільшенням тривалості життя, здоров'ям в старості, беруть участь також в метаболізмі заліза.

Високий рівень заліза в крові скорочує роки здорового життя. А якщо його контролювати, можна запобігти віковим пошкодження,

– резюмували вчені.

Крім того, це може пояснювати звинувачення, щодо споживання великої кількості червоного м'яса, яке пов'язують з віковими захворюваннями. зокрема хвороб серця, адже червоне м'ясо – це джерело заліза.



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