Оказалось, что железо играет в организме значительно более важную функцию, чем считали до сих пор. Именно железо участвует в процессах старения, а также отвечает за здоровье сердца. Аномально высокий уровень железа может стать причиной преждевременного износа организма.

Группа ученых из Великобритании и Германии установила, что в основе многих возрастных заболеваний может лежать избыток железа в крови, пишет New Atlas.

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Метаболизм железа регулируется рядом генов. Если в них происходят мутации, этот процесс нарушается, что приводит к избытке микроэлемента в организме.

В ходе исследования ученые обнаружили, что некоторые области генома, связанные с увеличением продолжительности жизни, здоровьем в старости, участвуют также в метаболизме железа.

Высокий уровень железа в крови сокращает годы здоровой жизни. А если его контролировать, можно предотвратить возрастные повреждения,

– резюмировали ученые.

Кроме того, это может объяснять обвинения, относительно потребления большого количества красного мяса, которое связывают с возрастными заболеваниями. в частности болезней сердца, ведь красное мясо – это источник железа.

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