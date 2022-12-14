Через повномасштабну війну Росії проти України боротьба проти коронавірусу відійшла на другий план. Але хвороба нікуди не зникла і люди продовжують хворіти. Тому варто не забувати про вчасну вакцинації проти COVID-19.
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І деяким українцям потрібне вже четверте щеплення. Тому в застосунку Дія тепер можна згенерувати оновлений документ.
Як отримати оновлений сертифікат про вакцинацію
- зайдіть у застосунок Дія;
- натисніть Послуги → СOVID-сертифікати;
- виберіть, який саме сертифікат вам потрібен та натисніть "Отримати";
- поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.
Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном,
– розповів Михайло Федоров.
Як довго діє сертифікат про вакцинацію
Терміни дії сертифіката про вакцинацію рахуються від дати щеплення, однак переважно терміни такі:
- перша доза – 30 днів;
- друга доза – 270 днів;
- бустерна доза – 270 днів.
Але за кордоном терміни дії документа можуть бути довші або навпаки – коротші. Актуальну інформацію можна дізнатися на сайті Міністерства закордонних справ країни, де ви тимчасово перебуваєте.