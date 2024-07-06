Аутоімунні захворювання (АІЗ) – велика група хвороб, які можуть торкатися будь-яких органів нашого організму. В основі АІЗ найчастіше лежить генетична схильність, що реалізується під впливом різних хвороб, травм, умов довкілля та інших факторів.

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До найвідоміших АІЗ належать:

цукровий діабет;

аутоімунний тиреоідит;

запальні захворювання кишківник (хвороба Крона, виразковий коліт);

псоріаз;

ревматоїдний артрит;

системна червона вовчанка.

Ефективність аутоімунного протоколу

З бажання знайти простішу і очевидну причину розвитку аутоімунних захворювань з'явилася теорія "дірявого кишківника". Вона полягає в тому, що певні продукти ушкоджують стінку кишківника, збільшуючи її проникність. Через це в організм потрапляють токсини, які викликають розвиток АІЗ.

При деяких аутоімунних захворюваннях проникність стінки кишківника дійсно може порушуватися, але це є наслідком хвороби, а не її причиною.

Проте теорія про "дірявий кишечник" активно поширилася серед любителів альтернативної медицини. Так для лікування аутоімунних захворювань створено окремий протокол харчування.

Однак якісних даних про ефективність аутоімунного протоколу в лікуванні аутоімунних захворювань не має. Проведені дослідження не мають достатнього рівня доказовості, зокрема, через дуже малу кількість учасників.

При цьому аутоімунний протокол несе у собі ризики будь-якого обмежувального раціону. Він може призвести до дефіциту білка, заліза, кальцію, вітамінів групи В та інших нутрієнтів.

Як харчуватися людям з аутоімунними захворюваннями

Пацієнтам з аутоімунними захворюваннями найкраще дотримуватися збалансованого раціону, який включає всі основні групи продуктів. Такі моделі живлення представлені в:

середземноморській дієті;

дієті DASH;

флексітаріанство.

Ці моделі харчування підтримують здоров'я мікробіоти кишківника та імунної системи шляхом зниження споживання доданого цукру та насичених жирів.

Важливо: дієта не є основним способом лікування аутоімунних захворювань. Зараз є ефективні варіанти терапії АІЗ, які дозволяють пацієнтам досягти ремісії, не дотримуючись аутоімунного протоколу або інших обмежувальних дієт.