Народна депутатка від партії "Голос" Олександа Устінова написала, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Однак в СБУ спростували інформацію.

Як пише Укрінформ, у пресслужбі СБУ не підтвердили відкриття кримінального провадження проти голови МОЗ Максима Степанова.

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"Не підтверджуємо цю інформацію. Поки що не отримали відповідного рішення суду", – сказали у пресслужбі.

Реакція Максима Степанова

Міністр охорони здоров'я на брифінгу 5 червня прокоментував цей випадок.

"Деякі представники партії "Голос" протягом 3-4 років вбивали українську медицину, запровадивши над нею експеримент, а деякі представники підтримували це вбивство української медицини… Але зараз її будуть реформувати, тому зрозуміло, чому я для них є незручним міністром. Тому зрозуміло, чому вони чинять такий тиск", – сказав Степанов.

Максим Степанов додам, якби представники "Голосу" давали б схвальні відгуки про його дії – він міг би задуматися, що робить не так.

Я можу відповісти, що в них такі думки нібито можуть зупинити мене на шляху побудови якісної медицини… В них нічого не вийде і немає різниці, що вони роблять, принаймі для мене,

– сказав міністр.

Що відомо про ситуцію з кримінальним провадженням проти Степанова

Раніше народна депутатка від партії "Голос" Олександа Устінова написала про провадження на своїй сторінці у фейсбуці.

Та кількість медиків, яка загинула поки МОЗ дерибанив кошти на їх захист – це диверсія проти країни і медичних працівників зокрема,

– заявила вона.

Устінова заявила, що кримінальне провадження нібито відкрите за статею 113 Кримінального кодексу України.

"Сьогодні через суд змусила СБУ відкрити кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова за статтею 113 Кримінального кодексу України, а саме диверсію проти країни", – йдеться у пості.

За словами депутатки, це було вже не перше звернення до СБУ з проханням відкрити кримінальне провадження проти Максима Степанова.

"Спочатку СБУ відмовили мені у відкритті кримінального провадження, натомість відкрило шість проти українських виробників, які посміли продавати костюми захисту для медиків дешевше, ніж китайські, які закуповував МОЗ", – написала Устінова.