Народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова написала, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова. Однако в СБУ опровергли информацию.

Как пишет Укринформ, в пресс-службе СБУ не подтвердили открытие уголовного производства против главы Минздрава Максима Степанова.

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"Не подтверждаем эту информацию. Пока не получили соответствующего решения суда", – сказали в пресс-службе.

Реакция Максима Степанова

Министр здравоохранения на брифинге 5 июня прокомментировал этот случай.

"Некоторые представители партии "Голос" в течение 3-4 лет убивали украинскую медицину, проводя над ней эксперимент, а некоторые представители поддерживали это убийство украинской медицины... Но сейчас ее будут реформировать, поэтому понятно, почему я для них являюсь неудобным министром. Поэтому понятно, почему они оказывают такое давление", – сказал Степанов.

Максим Степанов добавлю, если бы представители "Голоса" давали бы положительные отзывы о его действиях, он мог бы задуматься, что делает не так.

Я могу ответить, что у них такие мысли якобы могут остановить меня на пути построения качественной медицины... У них ничего не получится и нет разницы, что они делают, по крайней мере для меня,

– сказал министр.

Что известно о ситуцию с уголовным производством против Степанова

Ранее народный депутат от партии "Голос" Александа Устинова написала о производстве на своей странице в Фейсбуке.

И количество медиков, которые погибли, пока Минздрав дерибанил средства на их защиту – это диверсия против страны и медицинских работников в частности,

– заявила она.

Устинова заявила, что уголовное дело якобы открыто по статье 113 Уголовного кодекса Украины.

"Сегодня через суд заставил СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины, а именно диверсия против страны", – говорится в посте.

По словам депутата, это было уже не первое обращение к СБУ с просьбой открыть уголовное производство против Максима Степанова.

"Сначала СБУ отказала мне в открытии уголовного производства, зато открыла шесть против украинских производителей, которые посмели продавать костюмы защиты для медиков дешевле, чем китайские, которые закупал Минздрав", – написала Устинова.