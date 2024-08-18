Пізніше лікалі підтвердили, що її сліпота дійсно пов'язана із водою у душовій, оскільки виявили у ній паразита Acanthamoeba. Та насправді, проблем зі здоров'ям можна було б уникнути. Річ у тім, що Рейчел носила контактні лінзи і не знімала їх під час душу.

Дивіться також 10 найпоширеніших міфів про лазерну корекцію зору

Що сталось

Спершу Рейчел відчула, що після душу її око трохи свербіло і було чутливим до світла. Далі біль в оці став нестерпним і вона фактично не могла нічого бачити перед собою, окрім світла.

Лікарі діагностували в неї акантамоебний кератит (АК) – рідкісне захворювання, спричинене паразитом, якого можна виявити у воді.

Рейчел носила контактні лінзи з 12 років, але вона не знала про ризики, пов'язані з прийняттям душу або плаванням у контактних лінзах.

Що відомо про акантамоебний кератит

Довідково. Захворювання, хоча й рідкісне, щорічно вражає близько 1 500 американців, причому найуразливіші ті, хто носить контактні лінзи.

Паразит акантамеба може потрапити в рогівку ока через мікроскопічні сльози, які виділяються лінзами. Як наслідок, виникають біль, почервоніння, помутніння зоу і чутливість до світла. Якщо не лікувати стан, наслідки можуть бути і серйознішими, зокрема, людина може осліпнути.

Серед факторів ризику розвитку акантамоебного кератиту у користувачів контактних лінз. У дослідженні American Journal of Ophthalmology ідеться, що вплив води під час носіння контактних лінз, наприклад плавання або душ, значно підвищує ризик розвитку АК.

Учені наголосили, що уникнення контакту з водою під час носіння лінз для запобігання цій важкій інфекції.

Що було у випадку Рейчел

Жінка проходила курс лікування упродовж 3 місяців: приймала препарати для запобігання печінкової недостатності та використовувала очні краплі кожні 30 хвилин. Через рік Рейчел перенесла операцію з пересадки рогівки від померлого донора. Операція поліпшила її зір, але не відновила повністю.

Важливо! Щоб звести до мінімуму ризик виникнення подібних інфекцій, варто знімати контактні лінзи перед прийняттям душу, плаванням або відвідуванням гарячої ванни. Також вкрай важливо уникати використання водопровідної води для очищення лінз або футлярів для них і обмежувати тривалість носіння лінз.