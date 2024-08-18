Позже врачи подтвердили, что ее слепота действительно связана с водой в душевой, поскольку обнаружили в ней паразита Acanthamoeba. Но на самом деле, проблем со здоровьем можно было бы избежать. Дело в том, что Рейчел носила контактные линзы и не снимала их во время душа.

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Что произошло

Сначала Рейчел почувствовала, что после душа ее глаз немного чесался и был чувствительным к свету. Далее боль в глазу стала невыносимой и она фактически не могла ничего видеть перед собой, кроме света.

Врачи диагностировали у нее акантамоэбный кератит (АК) – редкое заболевание, вызванное паразитом, которого можно обнаружить в воде.

Рейчел носила контактные линзы с 12 лет, но она не знала о рисках, связанные с принятием душа или плаванием в контактных линзах.

Что известно об акантамоэбном кератите

Справочно. Заболевание, хотя и редкое, ежегодно поражает около 1 500 американцев, причем наиболее уязвимы те, кто носит контактные линзы.

Паразит акантамеба может попасть в роговицу глаза через микроскопические слезы, которые выделяются линзами. Как следствие, возникают боль, покраснение, помутнение зоу и чувствительность к свету. Если не лечить состояние, последствия могут быть и более серьезными, в частности, человек может ослепнуть.

Среди факторов риска развития акантамоэбного кератита у пользователей контактных линз. В исследовании American Journal of Ophthalmology говорится, что влияние воды во время ношения контактных линз, например плавание или душ, значительно повышает риск развития АК.

Ученые отметили, что избежание контакта с водой во время ношения линз для предотвращения этой тяжелой инфекции.

Что было в случае Рейчел

Женщина проходила курс лечения в течение 3 месяцев: принимала препараты для предотвращения печеночной недостаточности и использовала глазные капли каждые 30 минут. Через год Рейчел перенесла операцию по пересадке роговицы от умершего донора. Операция улучшила ее зрение, но не восстановила полностью.

Важно! Чтобы свести к минимуму риск возникновения подобных инфекций, стоит снимать контактные линзы перед принятием душа, плаванием или посещением горячей ванны. Также крайне важно избегать использования водопроводной воды для очистки линз или футляров для них и ограничивать длительность ношения линз.