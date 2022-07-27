Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про щонайменше 1010 ймовірних випадків гепатит невідомого типу, у тому числі 46, які вимагали трансплантації, і 22 смерті від хвороби, починаючи з жовтня минулого року.

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Чому діти хворіють на гепатит невідомого походження

Попередні теорії зосереджувалися на тому, що причиною цих випадків є сплеск поширених аденовірусних інфекцій. Але в двох нових дослідженнях, проведених незалежно та одночасно в Шотландії та Лондоні, вчені виявили інший вірус, AAV2 (аденоасоційований вірус 2), який відіграв значну роль і був присутній у 96% усіх обстежених пацієнтів.

Зазвичай AAV2 не викликає ніякого захворювання, і він не може розмножуватися без присутності іншого вірусу-помічника.

Обидві групи дійшли висновку, що коінфекція AAV2 з аденовірусом, або іноді вірусом герпесу HHV6, пояснює виникнення важкого захворювання печінки.

Але поки остаточно невідомо, чи AAV2 викликає хворобу, чи він скоріше є біомаркером основної аденовірусної інфекції, яку важче виявити, але яка є основним патогеном.

Коронавірус майже не винен

Обидві команди спростували теорію що захворювання міг викликати коронавірус. У печінці пацієнтів не було виявлено жодного коронавірусу, і хоча шотландське дослідження показало, що дві третини пацієнтів мали антитіла проти коронавірусу, цей показник був подібний до загальної поширеності серед дітей на той час.

Поки незрозуміло, чому нещодавно зросла кількість випадків гепатиту, але обидві команди підкреслили ймовірність того, що карантинні заходи могли цьому сприяти через зниження імунітету у дітей, або через зміну моделей циркуляції вірусу.