ВООЗ наполягає – щоби зростати здоровими, дітям потрібно менше сидіти й більше рухатися. А надмірне використання гаджетів лиш спричиняє додаткові проблеми, пише МОЗ.

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Скільки часу дітям можна проводити за смартфонами та комп'ютерами

За рекомендаціями ВООЗ, діти молодшого віку мають бути обмежені в екранному часі:

до 2 років взагалі не мають використовувати гаджети;

у період 2 – 4 роки переглядати їх можна не більше однієї години на день.

старші діти й дорослі: не більше двох годин на день.

Якщо слідувати за цими правилами, у дитини покращиться якість сну, а також стан фізичного й психічного здоров'я. Обмежувати час, проведений дитиною перед екраном, корисно ще й тим, що допомагає пильніше стежити за тим, що вона "споживає" в інтернеті та соцмережах.

Як "відірвати" дитину від гаджетів

МОЗ дало декілька порад, які дозволять зменшити кількість часу, яку діти проводять за гаджетами:

Робіть перерви. Щоб дитина не забувала про них, ставте будильник що 30 – 40 хвилин. Це буде нагадуванням про необхідність встати й порухатися. Можна разом поприсідати, повіджиматися, пострибати й чи просто розім'ятися. Крім того, будильник попередить дитину, що скоро час змінювати активність, а це допоможе запобігти розчаруванню й сльозам, коли буде потрібно відкласти гаджет.

Щоб дитина не забувала про них, ставте будильник що 30 – 40 хвилин. Це буде нагадуванням про необхідність встати й порухатися. Можна разом поприсідати, повіджиматися, пострибати й чи просто розім'ятися. Крім того, будильник попередить дитину, що скоро час змінювати активність, а це допоможе запобігти розчаруванню й сльозам, коли буде потрібно відкласти гаджет. Будьте креативними. Якщо подивитися на предмети довкола, їм можна знайти цікаве застосування: побудувати "халабуду" зі стільців, влаштувати домашній театр, почитати разом книжки, помалювати тощо.

Якщо подивитися на предмети довкола, їм можна знайти цікаве застосування: побудувати "халабуду" зі стільців, влаштувати домашній театр, почитати разом книжки, помалювати тощо. Встановіть час без екранів. Запровадьте вдома правила і визначте час або обставини, за яких всі члени сім'ї відмовляються від використання гаджетів. До прикладу, під час обіду чи після 19:00 всі мають відкласти телефони, пограти разом у настільну гру або розповісти про свій день.

Запровадьте вдома правила і визначте час або обставини, за яких всі члени сім'ї відмовляються від використання гаджетів. До прикладу, під час обіду чи після 19:00 всі мають відкласти телефони, пограти разом у настільну гру або розповісти про свій день. Не використовуйте гаджети для заохочення чи покарання. Такі практики роблять планшет чи смартфон ще більш важливими для неї.

Такі практики роблять планшет чи смартфон ще більш важливими для неї. Мінімізуйте вплив гаджетів вдома. Не ставте комп'ютер у спальні вашої дитини. Це призводить до фізичної ізоляції членів сім'ї та збільшує кількість екранного часу.

Не ставте комп'ютер у спальні вашої дитини. Це призводить до фізичної ізоляції членів сім'ї та збільшує кількість екранного часу. Зменшуйте кількість екранного часу поступово. Якщо у вашої дитини вже є проблема з завеликою кількістю часу з гаджетами, зменшуйте час покроково.

Зауважте, що діти найкраще вчаться, спостерігаючи за батьками. Якщо ви обмежите перебування з гаджетами до двох годин на день, діти бачитимуть, що ви дотримуєтеся власних правил і, найімовірніше, дотримуватимуться їх також.

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Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.