Діти значно рідше хворіють на COVID-19, ніж дорослі. Однак вони є суперносіями вірусу, а тому дуже часто заражають старших. Це є ще одним поясненням того, чому варто закривати дитячі садочки та школи.

Особливо небезпечними діти в період пандемії є для людей похилого віку. Про це в ефірі 24 каналу заявив лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук.

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За словами лікаря, діти менше хворіють, адже у них є великий запас міцності, лімфоцитів та висока швидкість синтезу антитіл. Однак це не означає, що вони захищені від недуги.

Діти є суперносіями для дорослих. Від них легко підхопити недугу, особливо старшому поколінню,

– запевнив Гайдук.

Саме через це, як ствердив Гайдук, варто обмежитись дистанційним навчанням. "Ті діти, які вже перехворіли, можуть ходити у навчальні заклади, але дуже складно дізнатись точно про тих, хто перехворів. Українська влада та весь світ потрапила у шалено складні проблеми", – підсумував лікар.

Локдаун у березні був передчасний, – Гайдук

Ігор Гайдук запевнив, що локдаун, який ввели у березні, був передчасний. Річ у тім, що зараз він би мав значно вищу ефективність, аніж тоді. "Однак у той час побачили, що сталось з економікою, тому зараз повторити все дуже складно і небезпечно", – пояснив лікар.

Він додав, що наразі дуже багато залежить від самих українців. Ситуація не покращиться, допоки люди не ставитимуться до пандемії серйозно. "Поки ми не будемо носити маски не на бороді, а на носі. Не будемо скупчуватись в громадському транспорті, а йти частину шляху пішки. Ми повинні самі брати участь у покращенні ситуації", – сказав Гайдук.

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