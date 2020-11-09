Дети значительно реже болеют COVID-19, чем взрослые. Однако они являются суперносителями вируса, а потому очень часто заражают старших. Это является еще одним объяснением того, почему стоит закрывать детские сады и школы.

Особенно опасными дети в период пандемии являются для пожилых людей. Об этом в эфире 24 канала заявил врач-инфекционист Игорь Гайдук.

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По словам врача, дети меньше болеют, ведь у них есть большой запас прочности, лимфоцитов и высокая скорость синтеза антител. Однако это не означает, что они защищены от болезни.

Дети являются суперносителями для взрослых. От них легко подхватить болезнь, особенно старшему поколению,

– заверил Гайдук.

Именно поэтому, как утверждал Гайдук, стоит ограничиться дистанционным обучением. "Те дети, которые уже переболели, могут ходить в учебные заведения, но очень сложно точно определить тех, кто переболел. Украинская власть и весь мир попали в безумно сложные проблемы", – подытожил врач.

Локдаун в марте был преждевременный, – Гайдук

Игорь Гайдук заверил, что локдаун, который ввели в марте, был преждевременный. Дело в том, что сейчас он имел бы значительно более высокую эффективность, чем тогда. "Однако в то время увидели, что произошло с экономикой, поэтому сейчас повторить все очень сложно и опасно", – пояснил врач.

Он добавил, что сейчас очень многое зависит от самих украинцев. Ситуация не улучшится, пока люди не будут относиться к пандемии серьезно. "Пока мы не будем носить маски не на бороде, а на носу. Не будем скапливаться в общественном транспорте, а идти часть пути пешком. Мы должны сами участвовать в улучшении ситуации", – сказал Гайдук.

Врач заверил, что дети являются носителями коронавируса: смотрите видео