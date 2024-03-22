Оцінки ролі порнографії у суспільстві можуть бути різними, але ніхто не заперечує її впливу на формування сексуальної самосвідомості, очікувань та досвіду у молодих людей. Деякі дослідження свідчать про можливу користь порнографії для сексуальної соціалізації молоді.

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Проте критики цього підходу стверджують, що він надто спрощений і не бере до уваги негативні наслідки, пов'язані з гендерними нерівностями та насильством над жінками.

Нове дослідження порнографії

Фахівці з Queensland University of Technology в Австралії вирішили глибше вивчити, як і коли молоді люди знайомляться з порнографією. Вони вважають, що це допоможе розробити стратегії для запобігання негативному впливу порнографії та покращити сексуальні стосунки та здоров'я молоді.

В основу дослідження поклали дані національного опитування, в якому взяли участь майже 2000 австралійців віком від 15 до 20 років. Опитування проводилося в онлайн-форматі та стосувалося питань, пов'язаних з порнографією, ставленням до неї та перегляд.

Діти бачать порнографію раніше, ніж вважалося

Результати опитування показали, що до віку від 15 до 20 років більшість молоді вже зіштовхувалися з порно. Про це повідомили 86% чоловіків-респондентів та 69% жінок.

За словами учасників опитування, перший досвід перегляду порно у чоловіків відбувся в середньому у 13,2 року, у жінок – у 14 років. Однак також були випадки, коли перше знайомство сталося у 8- 9 років.

Приблизно 55% опитаних чоловічої статі повідомили, що за останній рік дивилися порно щонайменше один раз на тиждень, а 16% зізналися, що робили це щодня. Серед жінок любительок "полунички" виявилося в рази менше – 14,3% та 1,4% відповідно.

Трохи більше 10% юнаків та майже 29% дівчат зазначили, що не бачили порнографії. Найчастіше опитані пояснювали відмову від перегляду порнографії відсутністю інтересу. Також серед причин називали побоювання, що подібний контент може здатися огидним або непристойним.

Дослідники дійшли висновку, що необхідно вжити додаткових заходів для захисту дітей від порнографії та розробити стратегії для зниження потенційної шкоди від такого типу контенту для молоді.