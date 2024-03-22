Оценки роли порнографии в обществе могут быть разными, но никто не отрицает ее влияния на формирование сексуального самосознания, ожиданий и опыта у молодых людей. Некоторые исследования свидетельствуют о возможной пользе порнографии для сексуальной социализации молодежи.

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Однако критики этого подхода утверждают, что он слишком упрощен и не принимает во внимание негативные последствия, связанные с гендерными неравенствами и насилием над женщинами.

Новое исследование порнографии

Специалисты из Queensland University of Technology в Австралии решили глубже изучить, как и когда молодые люди знакомятся с порнографией. Они считают, что это поможет разработать стратегии для предотвращения негативного влияния порнографии и улучшить сексуальные отношения и здоровье молодежи.

В основу исследования положили данные национального опроса, в котором приняли участие почти 2000 австралийцев в возрасте от 15 до 20 лет. Опрос проводился в онлайн-формате и касался вопросов, связанных с порнографией, отношением к ней и просмотр.

Дети видят порнографию раньше, чем считалось

Результаты опроса показали, что к возрасту от 15 до 20 лет большинство молодежи уже сталкивались с порно. Об этом сообщили 86% мужчин-респондентов и 69% женщин.

По словам участников опроса, первый опыт просмотра порно у мужчин состоялся в среднем в 13,2 года, у женщин – в 14 лет. Однако также были случаи, когда первое знакомство произошло в 8- 9 лет.

Примерно 55% опрошенных мужского пола сообщили, что за последний год смотрели порно минимум один раз в неделю, а 16% признались, что делали это ежедневно. Среди женщин любительниц "клубнички" оказалось в разы меньше – 14,3% и 1,4% соответственно.

Чуть более 10% юношей и почти 29% девушек отметили, что не видели порнографии. Чаще всего опрошенные объясняли отказ от просмотра порнографии отсутствием интереса. Также среди причин называли опасения, что подобный контент может показаться отвратительным или непристойным.

Исследователи пришли к выводу, что необходимо принять дополнительные меры для защиты детей от порнографии и разработать стратегии для снижения потенциального вреда от такого типа контента для молодежи.