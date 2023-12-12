У цій статті ми розповімо, як розпізнати дислексію у дорослої людини, які існують технології для допомоги та що важливо знати про цей розлад.
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Дислексія - це когнітивний розлад, який впливає на те, як мозок обробляє мову. Люди з дислексією можуть відчувати труднощі з читанням, письмом, розумінням прочитаного та використанням мови у повсякденному житті.
Ознаки дислексії у дорослих
Ознаки дислексії у дорослих можуть бути схожими на симптоми дислексії у дітей, але вони можуть бути менш вираженими. Ось деякі ознаки, на які потрібно звернути увагу:
- проблеми з навчанням, включаючи дислексію, у сімейному анамнезі;
- затримки мови, читання чи письма у дитинстві;
- повільне читання та/або проблеми з читанням вголос;
- труднощі з розумінням чи запам'ятовуванням інформації, яку вони читають;
- тенденція уникати читання як вголос, і мовчки;
- розчарування під час читання про себе чи вголос;
- низька самооцінка щодо читання та письма;
- труднощі з виконанням повсякденних дій, включаючи соціальну взаємодію, пам'ять та управління стресом, через розчарування та тривогу, спричинені дислексією;
- проблеми з письмом;
- почуття провини, через відмову від читання для дітей.
Існує кілька поширених міфів про людей з дислексією. Ось деякі з них:
- Найпоширеніше – що дислексики – нерозумні люди. Це не правда. У них інтелект від середнього до вище середнього.
- На дислексію страждають тільки чоловіки – це теж неправда. Дислексія зачіпає як чоловіків, так і жінок.
- Дислексики ліниві – це теж не так. Мозок людей з цим розладом працює інтенсивніше, ніж в інших людей, які виконують те саме завдання, що може призвести до розчарування та виснаження.
Також дехто вважає, що плутанина та перестановка літер чи слів – точна ознака дислексії, але це не так. Діти молодшого шкільного віку можуть мати труднощі з читанням, незалежно від цього, є в них дислексія чи ні.
Як допомогти людям з дислексією
Існує низка технологій, які можуть допомогти людям із дислексією. Ось деякі з них:
- Програмне забезпечення для перетворення тексту на мову, це може допомогти людям з дислексією зрозуміти прочитане.
- Програмне забезпечення для перетворення мови на текст дозволяє людям диктувати свої думки, які потім перетворюються на текст на екрані комп'ютера. Це може бути корисним для ведення нотаток, підготовки презентацій і т.д.
- Ручки для читання сканують текст та читають його вголос. Це може бути корисним для людей з дислексією, які не можуть читати рукописні матеріали.
- Графічні органайзери допомагають систематизувати думки та ідеї. Це може бути корисно для людей з дислексією, які мають труднощі з плануванням та організацією.
- Програми для нотаток можуть допомогти людям з дислексією робити більш акуратні та організовані нотатки.
- Освітні програми можуть допомогти людям з дислексією покращити свої навички читання, письма та правопису.
Що ще важливо знати
Якщо ви підозрюєте, що у вас чи у когось із ваших знайомих може бути дислексія, важливо звернутися до фахівця. Для встановлення діагнозу знадобиться офіційне обстеження.
Не існує ліків проти дислексії, але є способи впоратися з нею. За допомогою правильних методів і підтримки люди з дислексією можуть досягти успіху в житті.