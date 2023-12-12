В этой статье мы расскажем, как распознать дислексию у взрослого человека, какие существуют технологии помощи и что важно знать об этом расстройстве.

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Дислексия – это когнитивное расстройство, которое влияет на то, как мозг обрабатывает язык. Люди с дислексией могут испытывать трудности с чтением, письмом, пониманием прочитанного и использованием языка в повседневной жизни.

Признаки дислексии у взрослых

Признаки дислексии у взрослых могут походить на симптомы дислексии у детей, но они могут быть менее выраженными. Вот некоторые признаки, на которые нужно обратить внимание:

проблемы с обучением, включая дислексию, в семейном анамнезе;

задержки речи, чтения или письма в детстве;

медленное чтение и/или проблемы с чтением вслух;

трудности с пониманием или запоминанием информации, которую они читают;

тенденция избегать чтения как вслух, так и молча;

разочарование при чтении о себе или вслух;

низкая самооценка по чтению и письму;

трудности с выполнением повседневных действий, включая социальное взаимодействие, память и управление стрессом, из-за разочарования и тревоги, вызванные дислексией;

проблемы с письмом;

чувство вины, из-за отказа от чтения для детей.

Существует несколько распространенных мифов о людях с дислексией. Вот некоторые из них:

Самое распространенное – что дислексики – неразумные люди. Это неправда. У них интеллект от среднего до среднего выше. Дислексией страдают только мужчины – это тоже неправда. Дислексия затрагивает как мужчины, так и женщины. Дислексики ленивы – это тоже не так. Мозг людей с этим расстройством работает интенсивнее, чем у других людей, выполняющих ту же задачу, что может привести к разочарованию и истощению.

Некоторые считают, что путаница и перестановка букв или слов – точный признак дислексии, но это не так. Дети младшего школьного возраста могут испытывать трудности с чтением, независимо от того, есть у них дислексия или нет.

Как помочь людям с дислексией

Существует ряд технологий, которые могут помочь людям с дислексией. Вот некоторые из них:

Программное обеспечение для преобразования текста в язык, это может помочь людям с дислексией понять прочитанное.

Программное обеспечение для преобразования языка в текст позволяет людям диктовать свои мысли, которые затем преобразуются в текст на экране компьютера. Это может быть полезно для ведения заметок, подготовки презентаций и т.д.

Ручки для чтения сканируют текст и читают его вслух. Это может быть полезно для людей с дислексией, которые не могут читать рукописные материалы.

Графические органайзеры помогают систематизировать мнения и идеи. Это может быть полезно для людей с дислексией, которые испытывают трудности с планированием и организацией.

Приложения для заметок могут помочь людям с дислексией делать более аккуратные и организованные заметки.

Образовательные программы могут помочь людям с дислексией улучшить свои навыки чтения, письма и правописания.

Что еще важно знать

Если вы подозреваете, что у вас или у кого-нибудь из ваших знакомых может быть дислексия, важно обратиться к специалисту. Для установления диагноза потребуется официальное обследование.

Не существует лекарства против дислексии, но есть способы справиться с ней. С помощью правильных методов и поддержки люди с дислексией могут добиться успеха в жизни.