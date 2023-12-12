Оптимизм связан с худшим интеллектом

Для получения данных ученые провели анализ опроса, включающий более 36 тысяч семей, где сравнивались ожидания людей относительно их финансового благосостояния с реальными результатами.

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Стратегии, основанные на чрезмерно солнечных ожиданиях, ведут к принятию неправильных решений, что неизбежно приводит к худшим итогам по сравнению с реалистичными ожиданиями.

– утверждает соавтор исследования доктор Крис Доусон.

Этот феномен наиболее явно проявляется при принятии решений, связанных с финансами, например, при инвестировании или формировании сбережений, а также при любом выборе, влекущем риск и неопределенность.

Влияет ли оптимизм на риск болезней

Некоторые люди считают, что темперамент человека или его тип личности может навредить, другие считают это наоборот. На самом деле, тип личности играет важную роль в поведении и привычках, поэтому имеет прямое влияние на здоровье и даже продолжительность жизни.

Но сама идея делить людей по типам личности и связывать это с конкретными заболеваниями не отвечает принципам доказательности. Действительно, есть особенности поведения и нервной системы, которые подвержены определенным заболеваниям.

Черты личности, описываемые в теории "Большой пятерки", включая экстраверсию, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость опыта, оказывают разное влияние на здоровье. К примеру, экстраверсию связывают с лучшим психическим здоровьем, а доброжелательность – с улучшением настроения и снижением стресса.

А люди с высоким уровнем невротизма могут с большей вероятностью испытывать проблемы с физическим здоровьем, такие как сердечно-сосудистые заболевания и астма.

Таким образом, личностные черты могут влиять на поведение и принятие решений, касающихся здоровья, но не могут вызывать конкретных заболеваний.