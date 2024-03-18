Нідерландські вчені у співпраці з фахівцями з Федерального міністерства охорони здоров'я Судану та Служби охорони здоров'я Гани провели дослідження субклінічного туберкульозу легень. Він протікає без яскравих симптомів і часто виявляється лише при медичних обстеженнях.

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Що відомо про туберкульоз

Туберкульоз – інфекційне захворювання, яке виникає через різні мікобактерії групи Mycobacterium tuberculosis complex (бактерії Коха). Вони передаються повітряно-краплинним шляхомі переважно вражають легені. Однак, навіть зі значним прогресом, лише 7,5 мільйона з більш ніж 10,6 мільйона людей, хворих на туберкульоз, знають про своє захворювання.

Ця прогалина, мабуть, пов'язані з відсутністю виражених симптомів в більшості пацієнтів. Найчастіше виникає тривалий кашель, біль у грудях, підвищена стомлюваність і слабкість, втрата ваги, лихоманка і пітливість під час сну.

При цьому, за словами акторів нового дослідження, в більшості попередніх оглядів саме кашель (тривалістю не менше двох тижнів) вважався єдиною ознакою туберкульозу при скринінгу.

Кашель – не основний симптом туберкульозу

Однак, за даними дослідження, проведеного в Замбії, 60% хворих на туберкульоз не страждали від постійного кашлю. У третини з них спостерігалися інші симптоми, що вказували на туберкульоз та тривали понад місяць. При цьому тільки у 9% не було жодних ознак захворювання.

Автори статті вирішили докладніше вивчити частоту появи кашлю у хворих на туберкульоз, а також його зв'язок із демографічними характеристиками, бактеріологічним аналізом мокротиння та іншими факторами ризику.

За період з 2007 по 2019 рік лікарі провели систематичний огляд та метааналіз даних людей, які брали участь у національних дослідженнях (18 з Азії та 16 з Африки), включаючи дослідження, проведені під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Кожне дослідження включало багатоетапний стратифікований вибір, перепис населення, скринінг на туберкульоз людей старше 15 років за допомогою рентгенографії грудної клітки та дані опитувань про симптоми, які проводять персонал. Якщо результати скринінгу були позитивні, людину направляли на аналізи.

Усього дослідники отримали інформацію про 602 863 учасників: 357 970 (59,4%) з них були з Африки, 244 893 (40,6%) – з Азії, 347 034 (57,6%) – жінки, 305 452 (50,7%) – молодше 35 років, 359 126 (59,6%) проживали у сільських районах. Про кашель повідомили лише 17,8%, а 82,2% його не мали.