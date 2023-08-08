Найчастіші причини смертей у світі протягом майже 20 років – ішемічна хвороба серця (ІХС) та інсульт. У 2016 році від них померло понад 15 мільйонів осіб віком від 30 до 69 років.

Також на тему Скільки разів на тиждень займатися, щоб зберегти здоров'я серця

Тому розвинені країни (США, Австралія, Великобританія, Канада, Сінгапур та інші) випускають посібники зі скринінгу ризику серцево-судинних захворювань. У більшості цих посібників рекомендується розпочинати обстеження дорослих людей з 20 років.

Тиск

У США лікарі рекомендують чоловікам і жінкам від 40 до 64 років перевіряти кров'яний тиск не рідше одного разу кожні два роки. Якщо верхнє значення (систолічний тиск) становить від 120 до 139 мм рт. ст. або нижнє значення (діастолічний тиск) становить від 80 до 89 мм рт. ст., його потрібно перевіряти щороку.

Якщо верхнє значення 130 або більше або нижнє значення 80 або більше, потрібно поговорити з лікарем про зниження артеріального тиску. При діабеті, хворобах серця, проблемах з нирками або деяких інших станах може знадобитися перевіряти артеріальний тиск частіше, але точно не рідше одного разу на рік.

Рівень холестерину

Рекомендований вік для початку скринінгу холестерину – 35 років для чоловіків без факторів ризику ішемічної хвороби серця (для жінок – 45 років). Після початку тестів на холестерин його рівень потрібно перевіряти кожні 5 років. При зміні способу життя (у тому числі збільшення ваги або введення дієти) рекомендують повторити тестування раніше. Якщо є проблеми у вигляді високого рівня холестерину, діабету, серцевих захворювань, проблем із нирками або деяких інших захворюваннях може знадобитися частіше обстеження.

Холестерин – це воскоподібна жироподібна речовина, що виробляється печінкою або міститься в певних харчах. Печінка виробляє достатню кількість для потреб організму (холестерин потрібен для створення клітин, вироблення вітаміну D, гормонів і жовчних кислот), але часто ми отримуємо занадто багато холестерину з їжі. Додатковий холестерин може накопичуватись у стінках артерій, у тому числі серцевих. Це призводить до звуження артерій і зменшує приплив крові до серця, мозку, нирок та інших частин тіла та підвищує ймовірність ІХС.

Рівень цукру

Організму потрібна глюкоза (цукор) для одержання енергії. Інсулін – це гормон, що виробляється підшлунковою залозою, він допомагає переміщати глюкозу з їжі, яку ви їсте, до клітин тіла для отримання енергії. Якщо у вас діабет, тіло не виробляє достатньо інсуліну, не може використовувати свій власний інсулін належним чином, або те й інше. Аналіз на цукор підкаже, що з інсуліном щось не так.

Скринінг на діабет необхідно проходити кожні три роки після 44 років. При надмірній вазі (коли індекс маси тіла вище 25) потрібно порадитися з лікарем щодо того, щоб почати скринінг раніше. Якщо кров'яний тиск вищий за 130/80 мм рт. ст. або є інші фактори ризику діабету, лікар перевірить рівень цукру в крові.