Діабетична стопа – це зміна у стопах, яка супроводжується порушеннями чутливості та появами виразок. Це відбувається через високий рівень глюкози, яка пошкоджує нерви та кровоносні судини в ногах.

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Чому виникає діабетична стопа

Глюкоза – молекула, якої не повинно бути в крові у великій кількості. Коли її занадто багато впродовж тривалого часу, вона починає викликати каскад різних реакцій. Наприклад, виробляє супероксид, який руйнує судини. Це призводить до порушення кровообігу.

Під час діабету глюкози в крові багато, але вона не може потрапити в клітини або через брак інсуліну, або внаслідок інсулінорезистентності. І як тільки клітини перестають отримувати поживні речовини, вони відмирають та більше не можуть передавати нервовий імпульс, тому людина втрачає здатність відчувати біль у певній ділянці тіла. Це пошкодження нервів називається діабетичною нейропатією, воно може викликати оніміння, поколювання або втрату чутливості в ногах.

Наприклад, у людини з'являється рана на стопі, але болю вона не відчуває. Крім того, що рана сама по собі погано гоїться через поганий кровообіг, хворий не відчуває, що сталося щось не те. У таку рану може потрапити інфекція, яка може призвести до гангрени – відмирання цілих ділянок тканини.

Як уникнути діабетичної стопи

Діабет – хвороба хронічна. Вона може перейти в ремісію, тобто негативна дія високої глюкози крові на організм сповільниться. Ускладнення також можна запобігти: із сучасними ліками це можливо зробити, якщо ретельно стежити за своїм станом.

Насамперед потрібно постійно контролювати рівень цукру в крові. Це допоможе запобігти пошкодженню нервів та судин – адже якщо глюкоза в нормі, то й руйнувати тканини вона не буде.

в крові. Це допоможе запобігти пошкодженню нервів та судин – адже якщо глюкоза в нормі, то й руйнувати тканини вона не буде. Щодня перевіряти ноги та стопи. Шукати порізи, почервоніння та інші зміни, включаючи бородавки та мозолі. З останніми треба бути насторожі: в мозоль, який пошкодився, може потрапити інфекція.

Шукати порізи, почервоніння та інші зміни, включаючи бородавки та мозолі. З останніми треба бути насторожі: в мозоль, який пошкодився, може потрапити інфекція. Мити ноги щодня теплою водою із милом. Обов'язково витирати їх насухо. Обережно підстригати нігті на ногах або звернутися до майстра педикюру — люди з діабетом часто ранять себе і не помічають цього. Тому існують спеціальні ножиці, якими не можна себе поранити.

Обов'язково витирати їх насухо. Обережно підстригати нігті на ногах або звернутися до майстра педикюру — люди з діабетом часто ранять себе і не помічають цього. Тому існують спеціальні ножиці, якими не можна себе поранити. Носити зручне взуття , що добре сидить, щоб не натирати ноги.

, що добре сидить, щоб не натирати ноги. Підтримувати кровообіг у кінцівках: крім занять спортом, частіше розминатися, якщо людина довго сидить на одному місці. Ворушити пальцями навіть у черевиках.

Коли звернутися до лікаря

Якщо на нозі з'явився поріз, пухир чи синець, які вже багато днів не гояться, то це привід відвідати лікаря. Запалена або почорніла ділянка шкіри свідчить про те, що потрібно негайно звернутися до лікарні, поки омертвіння тканин не поширилося далі.

На жаль, те, що мертве, відновленню не підлягає. Якщо клітини неживі, то їх прибирають хірургічним шляхом: можуть видалити невелику ділянку або навіть ампутувати кінцівку, якщо справа зайшла надто далеко. Головне – вчасно помітити зміни. І тоді є всі шанси врятувати стопу.