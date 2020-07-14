Цукровий діабет дуже підступний: у будь-якому віці він починається раптово у на вигляд здорових людей Це захворювання особливо небезпечно для дітей, оскільки з моменту відмови підшлункової залози до розвитку небезпечного для життя стану проходить кілька тижнів

Ще одна небезпека у тому, що симптоми діабету можна сплутати з втомою або інфекцією, пише 24 канал.

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Симптоми діабету у дітей: правило чотирьох "Т"

Це правило придумали лікарі у Великобританії. Воно допоможе визначити початок цукрового діабету I й II типу у дитини:

Toilet (туалет): часте сечовипускання, в тому числі відновлення нічного нетримання у дітей, збільшення обсягу сечі в підгузках у немовлят.

Thirsty (спрага): дитина постійно хоче пити, в тому числі вночі, причому збільшення обсягу споживаної рідини не вгамовують спрагу. Треба бути особливо уважним, якщо у дитини з'явилася звичка тримати поруч з ліжком місткість з водою, щоб не бігати на кухню кожен раз.

Tired (втома): втома, слабкість, сонливість без об'єктивних причин.

Thinner (втрата ваги): дитина почала сильно худнути без дієти або підвищених фізичних навантажень.

Що робити, якщо підозрюєте діабет в дитини

Батьки часто не надають значення цим симптомам, а інколи навіть радіють. Спить більше звичайного? Ну і добре, сон – найкращі ліки. Схуд? Прекрасно, а то он животик наїв.

Тому, якщо ви помітили будь-які зміни у здоров'ї дитини, необхідно одразу звернутись до лікаря. Швидка реакція допоможе уникнути важких наслідків діабету.

Проблема своєчасного виявлення цукрового діабету у дітей гостро стоїть у всіх країнах тому важливо знати про симптоми і вчасно реагувати.