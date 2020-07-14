Сахарный диабет очень коварен: в любом возрасте он начинается внезапно у на вид здоровых людей. Это заболевание особенно опасно для детей, поскольку с момента отказа поджелудочной железы до развития опасного для жизни состояния проходит несколько недель

Еще одна опасность в том, что симптомы диабета можно спутать с усталостью или инфекцией, пишет 24 канал.

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Симптомы диабета у детей: правило четырех "Т"

Это правило придумали врачи в Великобритании. Оно поможет определить начало сахарного диабета I и II типа у ребенка:

Toilet (туалет): частое мочеиспускание, в том числе восстановление ночного недержания у детей, увеличение объема мочи в подгузниках у младенцев.

Thirsty (жажда): ребенок постоянно хочет пить, в том числе ночью, причем увеличение объема потребляемой жидкости не утоляют жажду. Надо быть особенно внимательным, если у ребенка появилась привычка держать рядом с кроватью емкость с водой, чтобы не бегать на кухню каждый раз.

Tired (усталость): усталость, слабость, сонливость без объективных причин.

Thinner (потеря веса): ребенок стал сильно худеть без диеты или повышенных физических нагрузок.

Что делать, если подозреваете диабет у ребенка

Родители часто не придают значения этим симптомам, а иногда даже радуются. Спит больше обычного? Ну и хорошо, сон – лучшее лекарство. Похудел? Прекрасно, а то он животик наел.

Поэтому, если вы заметили любые изменения в здоровье ребенка, необходимо сразу обратиться к врачу. Быстрая реакция поможет избежать тяжелых последствий диабета.

Проблема своевременного выявления сахарного диабета у детей остро стоит во всех странах, поэтому важно знать симптомы и вовремя реагировать.