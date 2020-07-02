За даними п'яти європейських організацій дезінформація, яка розповсюджується в Інтернеті про коронавірус, була величезною, починаючи від лікування імбиром і закінчуючи курінням сигарет.

У міру того, як коронавірус досяг свого піку в Європі в березні і квітні, помилкові й іноді небезпечні поради про лікування швидко поширилися від полоскання оцтом і лікування імбиром до вживання дезинфікуючого засобу, йдеться в аналізі, який охоплює Великобританію, Італію, Іспанію , Німеччину і Францію.

Автори заявили, що теорії змови також поширилися, включаючи те, що коронавірус був створений людиною, що він був пов'язаний з мережею 5G, а засновник Microsoft Білл Гейтс хоче усіх чіпувати.

Як суперлиходії у фільмі про Джеймса Бонда, мільярдер зображується як людина, яка хоче контролювати людей за будь-яку ціну,

– йдеться у звіті.

Теорія змов і дезінформація через коронавірус

У Франції багато хто стверджував, що "Гейтс хоче використовувати COVID-19 для імплантації "мікрочипів" через вакцини для маркування та геолокації населення.



Фейки про коронавірус в Європі / Фото covidinfodemiceurope

Гідроксихлорохін, протималярійний препарат, який, як було доведено, не допомагає перемогти коронавірус, широко рекламувався як можлива "срібна куля" у Великобританії, Іспанії й Франції, де один з провідних вірусологів країни також пропагував використання цього препарату.

Президент США Дональд Трамп і глава Tesla Ілон Маск також назвали його потенційними ліками.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила в лютому, що "інфодемія" неправдивої інформації про вірус, яка забрала понад півмільйона життів у всьому світі, ускладнює боротьбу з ним.

Хоча в останні тижні хвиля дезінформації ослабла, в соціальних мережах все ще циркулює безліч помилкових спотворень і теорій.

Аналіз, заснований на 654 статтях, опублікованих в березні і квітні.