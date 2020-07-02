По данным пяти европейских организаций, дезинформация, которая распространяется в интернете о коронавирусе, была огромной, начиная от лечения имбирем и заканчивая курением сигарет.

По мере того, как коронавирус достиг своего пика в Европе в марте и апреле, ложные и иногда опасные советы о лечении быстро распространились – от полоскания уксусом и лечения имбирем до употребления дезинфицирующего средства, говорится в анализе, который охватывает Великобританию, Италию, Испанию, Германию и Францию.

Авторы заявили, что теории заговора также распространились, включая то, что коронавирус был создан человеком, что он был связан с сетью 5G, а основатель Microsoft Билл Гейтс хочет всех чипировать.

Как суперзлодеи в фильме о Джеймсе Бонде, миллиардер изображается как человек, который хочет контролировать людей любой ценой,

– говорится в отчете.

Теория заговоров и дезинформация из-за коронавируса

Во Франции много кто утверждал, что "Гейтс хочет использовать COVID-19 для имплантации "микрочипов" через вакцины для маркировки и геолокации населения.



Фейки о коронавирусе в Европе / Фото covidinfodemiceurope

Гидроксихлорохин, противомалярийный препарат, который, как было доказано, не помогает победить коронавирус, широко рекламировался как возможная "серебряная пуля" в Великобритании, Испании и Франции, где один из ведущих вирусологов страны также пропагандировал использование этого препарата.

Президент США Дональд Трамп и глава Tesla Илон Маск также назвали его потенциальным лекарством.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила в феврале, что "инфодемия" ложной информации о вирусе, который унес более полумиллиона жизней во всем мире, затрудняет борьбу с ним.

Хотя в последние недели волна дезинформации ослабла, в социальных сетях все еще циркулирует множество искажений и ошибочных теорий.

Анализ основан на 654 статьях, опубликованных в марте и апреле.