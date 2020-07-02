Дезинформация о коронавирусе была массовой и во всех странах мира
По данным пяти европейских организаций, дезинформация, которая распространяется в интернете о коронавирусе, была огромной, начиная от лечения имбирем и заканчивая курением сигарет.
По мере того, как коронавирус достиг своего пика в Европе в марте и апреле, ложные и иногда опасные советы о лечении быстро распространились – от полоскания уксусом и лечения имбирем до употребления дезинфицирующего средства, говорится в анализе, который охватывает Великобританию, Италию, Испанию, Германию и Францию.
Авторы заявили, что теории заговора также распространились, включая то, что коронавирус был создан человеком, что он был связан с сетью 5G, а основатель Microsoft Билл Гейтс хочет всех чипировать.
Как суперзлодеи в фильме о Джеймсе Бонде, миллиардер изображается как человек, который хочет контролировать людей любой ценой,
– говорится в отчете.
Теория заговоров и дезинформация из-за коронавируса
Во Франции много кто утверждал, что "Гейтс хочет использовать COVID-19 для имплантации "микрочипов" через вакцины для маркировки и геолокации населения.
Фейки о коронавирусе в Европе / Фото covidinfodemiceurope
Гидроксихлорохин, противомалярийный препарат, который, как было доказано, не помогает победить коронавирус, широко рекламировался как возможная "серебряная пуля" в Великобритании, Испании и Франции, где один из ведущих вирусологов страны также пропагандировал использование этого препарата.
Президент США Дональд Трамп и глава Tesla Илон Маск также назвали его потенциальным лекарством.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила в феврале, что "инфодемия" ложной информации о вирусе, который унес более полумиллиона жизней во всем мире, затрудняет борьбу с ним.
Хотя в последние недели волна дезинформации ослабла, в социальных сетях все еще циркулирует множество искажений и ошибочных теорий.
Анализ основан на 654 статьях, опубликованных в марте и апреле.