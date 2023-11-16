Що обіцяють люди, які продають детокс

Навряд чи творці програм зможуть чітко пояснити, що таке "шлаки" і звідки вони у нашому тілі. Проте сама ідея завжди звучить впевнено та дуже переконливо.

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Найчастіше "очиститися" пропонують за допомогою напоїв – соків, смузі, коктейлів та спеціального чаю. Є програми, що є повноцінною питною дієтою: учасникам необхідно протягом якогось часу – від кількох днів до кількох тижнів – споживати виключно напої зі складеного "експертами" меню. І то лише у певний час та у чіткій послідовності.

Таке "очищення" може дуже негативно вплинути як на фізичне, так і на ментальне здоров'я – призвести до серйозного дефіциту поживних речовин та спровокувати виникнення розладів харчової поведінки.

У чому небезпека детокс-чаїв

Найчастіше такі чаї збирають із сушених трав. Оскільки ніяких вимог до складу детокс-чаю немає, покласти туди можуть практично будь-що. Склад такого чаю ніхто не перевіряє та не контролює.

Сенна – один з найпоширеніших інгредієнтів, це популярний рослинний засіб, який використовують як проносний при запорах. Здавалося б, ось воно заповітне «очищення» організму, але не все так просто. Необережне застосування сенни може призвести до неприємних та тяжких побічних ефектів:

спазм у животі;

сильну діарею;

алергічної реакції, аж до анафілактичного шоку;

шлунково-кишковим кровотечам.

Втрата великої кількості рідини при сильній діареї може спровокувати дисбаланс електролітів – стан, при якому рівень натрію, калію і магнію стає занадто низьким, або занадто високим. Електролітні порушення можуть спричинити судоми, припадки або навіть зупинки серця.

Крім того, трави у складі чаю можуть вплинути на дію препаратів, які ви приймаєте на постійній основі чи ситуаційно. У цьому випадку завжди варто уточнити у лікаря, чи можна вам ставити на собі такі детокс-експерименти.

Відомі випадки тяжкої гіпонатріємії – зниження кількості натрію в крові та гострої печінкової недостатності, які пов'язують із прийомом детокс-чаю. На жаль, від таких ускладнень ніхто не застрахований.

Чому сама ідея детоксу безглузда

В організмі більшість шкідливих речовин виводиться із сечею і калом. Нирки та печінка – органи, основними функціями яких є фільтрація та "знешкодження" всього, що може становити небезпеку для здоров'я людини. Медична детоксикація потрібна лише у випадках, коли відбувається отруєння хімічними речовинами, отрутами чи важкими металами. У цьому випадку, можете бути впевнені, детокс-чаю та "чарівних" соків буде недостатньо.