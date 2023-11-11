Блокатори вірусів у формі бейджів стали відомими після їхньої розробки в Японії та набули величезної популярності за часів пандемії.
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Після зняття захисної плівки, діоксид хлору взаємодіє з повітрям. У вірусів відбувається окислення білків, що спричиняє зміну їхньої структури та функцій. Ці зміни позбавляють віруси здатності приєднуватися до клітин і проникати у них, у результаті це робить їх неактивними і вони не можуть викликати інфекцію в людини.
Ефективність та безпека
Але на цей час, не існує наукових досліджень, у яких точно визначена б концентрація діоксиду хлору, яка була б безпечною для людини і при цьому ефективною проти вірусів. Це викликає безліч аргументованих питань щодо безпеки та ефективності цієї технології.
Діоксид хлору є їдким газом, який зазвичай використовується для дезінфекції твердих поверхонь і не є лікарським засобом. Крім того, наближення пристрою, який містить діоксид хлору до обличчя, небезпечне для здоров'я. Дія діоксиду хлору може викликати такі небажані симптоми:
- подразнення слизових оболонок дихальних шляхів;
- утруднення дихання;
- сльозотеча з очей;
- опіки на шкірі;
- запаморочення.
У деяких країнах, таких як Таїланд, В'єтнам та Філіппіни, блокатори вірусів, які містять діоксид хлору, вже заборонені.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає використовувати дезінфікуючі засоби з обережністю та виключно для дезінфекції поверхонь. Та не рекомендує використовувати такі засоби для лікування або профілактики вірусних інфекцій.