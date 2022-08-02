Які послуги можна отримати без декларації

У відомстві зазначили, що українцям, які переїхали в інше місто чи область і потребують допомоги сімейного лікаря, можна звернутися у найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги. Для цього не потрібна нова декларація.

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Медичні послуги, які передбачені Програмою медичних гарантій, залишаються безкоштовними.

Наприклад, безоплатно можна отримати огляд і консультацію лікаря первинної медичної допомоги, зробити аналіз крові чи кардіограму, пройти вакцинацію, передбачену Національним календарем щеплень, отримати рецепти за програмою "Доступні ліки" чи направлення до вузьких спеціалістів тощо,

– зазначили в МОЗ.

Як підписати декларацію з лікарем

У випадках, коли ви втратили зв'язок зі своїм сімейним лікарем, можна підписати нову декларацію. Для цього з собою потрібно мати:

оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника;

оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження дитини, якщо укладаєте декларацію для дитини.

Після цього лікар має роздрукувати декларацію, а пацієнту потрібно перевірити правильність заповнення та підписати документ. Один примірник залишається пацієнтові, інший – у медичному закладі.

При цьому, де б пацієнт не обирав лікаря – у державній лікарні, приватному центрі чи серед ФОП – порядок заповнення та подання декларації незмінний.