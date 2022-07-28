Через систему MEDEVAC, яку було запущено разом з ЄС, вже евакуйовано на лікування понад 1 200 українців за кордон. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентельменів у Києві.

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Як працює система MEDEVAC

Пацієнт вноситься в систему в Україні. Потім з клініки Європейського Союзу приходить відповідь, що вони можуть забрати цього пацієнта з цією патологією, якщо вони спеціалізуються саме на такому виді чи травми, чи хвороби. Для цього поранені українці зводяться до певного хабу, які визначені в Україні, а потім транспортуються на лікування до цих клінік,

– розповів Ляшко.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Сьогодні найбільшу кількість громадян України для лікування прийняла Німеччина. Також чимало людей перебувають в медичних закладах Польщі.

Система працює таким чином, що лікування повністю покривається коштами Євросоюзу. Кожен українець, який потрапляє на лікування у клініку, отримує ті самі умови, що і громадяни ЄС.

Допомога медичній галузі: останні новини

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав міжнародну угоду EU4 Health з єврокомісаркою з питань охорони здоров'я Стеллою Кіріакідес. Це дасть українській медицині додаткове фінансування.

Уряд США виділив 1,7 мільярда доларів на зарплати українським медикам.

З початком війни Росії проти України до Польщі виїхало майже 4 мільйони українців. Влада цієї країни надає допомогу нашим громадянам, зокрема й медичні послуги.