У Данії через мутацію COVID-19 планували винищити 15 – 17 мільйонів норок. Однак цього поки не зроблять, адже для вбивства тварин немає законних підстав.

Уряд Данії зіткнувся із юридичними перешкодами через рішення. Про це повідомляє Finansical Times.

До теми Через мутацію COVID-19 у Данії знищать понад 15 мільйонів норок

Влада планувала представити законопроєкт про винищення норок 10 листопада та швидко проголосувати за нього. Проте опозиція попередила, що не дозволить обійти звичайний 30-денний законодавчий процес.

Опозиційні політики наголошують, що не можна знищувати здорових норок, поки не розроблять плани з виплати компенсацій фермерам. Прихильники проєкту відзначили, що домагатимуться його ухвалення, а також додали, що компенсація для фермерів буде.

Чому хочуть знищити норок