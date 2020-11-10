У Данії поки не можуть знищити норок, заражених мутованим COVID-19: причина
У Данії через мутацію COVID-19 планували винищити 15 – 17 мільйонів норок. Однак цього поки не зроблять, адже для вбивства тварин немає законних підстав.
Уряд Данії зіткнувся із юридичними перешкодами через рішення. Про це повідомляє Finansical Times.
До теми Через мутацію COVID-19 у Данії знищать понад 15 мільйонів норок
Влада планувала представити законопроєкт про винищення норок 10 листопада та швидко проголосувати за нього. Проте опозиція попередила, що не дозволить обійти звичайний 30-денний законодавчий процес.
Опозиційні політики наголошують, що не можна знищувати здорових норок, поки не розроблять плани з виплати компенсацій фермерам. Прихильники проєкту відзначили, що домагатимуться його ухвалення, а також додали, що компенсація для фермерів буде.
Чому хочуть знищити норок
- Вчені виявили у норок мутовану коронавірусну інфекцію.
- Небезпека полягає в тому, що вона поширюється на людей, а також ослаблює здатність організму до виробництва антитіл.
- У Данії вже зафіксували 214 випадків передачі коронавірусу від норок до людини.
- Крім Данії, інфікованих норок знайшли ще у 6 країнах. Зокрема, у Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії, США.
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