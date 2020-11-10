В Дании из-за мутации COVID-19 планировали истребить 15 – 17 миллионов норок. Однако этого пока не сделают, ведь для убийства животных нет законных оснований.

Правительство Дании столкнулось с юридическими препятствиями из-за этого решения. Об этом сообщает Finansical Times.

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Власти планировали представить законопроект об истреблении норок 10 ноября и быстро проголосовать за него. Однако оппозиция предупредила, что не позволит обойти обычный 30-дневный законодательный процесс.

Оппозиционные политики отмечают, что нельзя уничтожать здоровых норок, пока не разработают планы по выплате компенсаций фермерам. Поклонники проекта отметили, что будут добиваться его принятия, а также добавили, что компенсация для фермеров будет.

Почему хотят уничтожить норок