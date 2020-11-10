В Дании пока не могут уничтожить норок, зараженных мутировавшим COVID-19: причина
В Дании из-за мутации COVID-19 планировали истребить 15 – 17 миллионов норок. Однако этого пока не сделают, ведь для убийства животных нет законных оснований.
Правительство Дании столкнулось с юридическими препятствиями из-за этого решения. Об этом сообщает Finansical Times.
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Власти планировали представить законопроект об истреблении норок 10 ноября и быстро проголосовать за него. Однако оппозиция предупредила, что не позволит обойти обычный 30-дневный законодательный процесс.
Оппозиционные политики отмечают, что нельзя уничтожать здоровых норок, пока не разработают планы по выплате компенсаций фермерам. Поклонники проекта отметили, что будут добиваться его принятия, а также добавили, что компенсация для фермеров будет.
Почему хотят уничтожить норок
- Ученые обнаружили у норок мутировавшую коронавирусную инфекцию.
- Опасность заключается в том, что она распространяется на людей, а также ослабляет способность организма к производству антител.
- В Дании уже зафиксировали 214 случаев передачи коронавируса от норок к человеку.
- Кроме Дании, инфицированных норок нашли еще в 6 странах. В частности, в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии, США.
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