Министр здравоохранения Дании Магнус Хейнике заявил, что половина из 783 инфицированных COVID-19, обнаруженных на севере страны, "связаны с норками".

В начале этой недели премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что необходимо уничтожить всех фермерских норок страны, чтобы минимизировать риск повторной передачи COVID-19 от животных до людей. Об этом сообщает издание Aljazeera.

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Между тем один штамм мутировавшего коронавируса, заставивший Данию изъять целое стадо норок, обнаружили у 12 человек и на пяти норковых фермах.

Коронавирус эволюционирует постоянно, пока что нет доказательств того, что любая из мутаций представляет повышенную опасность для людей. Но власти страны решили не рисковать и приняли решение уничтожить всех норок на фермах, которых выращивали ради получения меха. По подсчетам правоохранителей, это примерно 12 – 17 миллионов животных.

Из-за распространения коронавируса на севере Дании усилили карантин

Так, в семи муниципалитетах, где проживают около 280 000 жителей, запретили спортивные и культурные мероприятия, закрыли региональные границы и остановили общественный транспорт. С 7 ноября закроют и рестораны.

Уже 9 ноября все учащиеся, кроме 1 – 4 классов перейдут на дистанционное обучение.

Пересекать муниципальные границы запрещено. Это разрешается только правоохранителям, работникам здравоохранения и различным органам власти.

Жителей региона призвали пройти тестирование.

Заметим, что Дания является одним из главных экспортеров меха из норки в мире. 40% меховых изделий происходят именно оттуда.

По подсчетам правительства, выбраковка 15 миллионов норок в стране может стоить до пяти миллиардов крон (785 миллионов долларов).

Реакция ВОЗ

В ВОЗ заявили, что ознакомились с сообщениями о случаях передачи мутировавшего коронавируса людям от норок в Дании. Сейчас организация контактирует с властями страны, чтобы тщательнее изучить этот вопрос. В организации обещают тщательнее разобраться в том, что случилось.