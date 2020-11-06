Міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хейніке заявив, що половина зі 783 інфікованих COVID-19, виявлених на півночі країни, "пов'язані з норками".

На початку цього тижня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що необхідно знищити усіх фермерських норок країни, аби мінімізувати ризик повторної передачі COVID-19 від тварин до людей. Про це повідомляє видання Aljazeera.

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Тим часом один штам мутованого коронавірусу, який змусив Данію вилучити ціле стадо норок, виявили у 12 людей та на п'яти норкових фермах.

Коронавірус еволюціонує постійно, поки що немає доказів того, що будь-яка з мутацій становить підвищену небезпеку для людей. Але влада країни вирішила не ризикувати та прийняла рішення знищити усіх норок на фермах, яких вирощували заради отримання хутра. За підрахунками правоохоронців, це приблизно 12 – 17 мільйонів тварин.

Через поширення коронавірусу на півночі Данії посилили карантин

Так, у семи муніципалітетах, де проживає близько 280 000 жителів, заборонили спортивні та культурні заходи, закрили регіональні кордони та зупинили громадський транспорт. Від 7 листопада закриють й ресторани.

Вже 9 листопада усі учні, окрім 1 – 4 класів перейдуть на дистанційне навчання.

Перетинати муніципальні кордони заборонено. Це дозволяється лише правоохоронцям, працівникам охорони здоров’я та різним органам влади.

Жителів регіону закликали пройти тестування.

Зауважимо, що Данія є одним з головних експортерів хутра з норки у світі. 40% хутряних виробів походять саме звідти.

За підрахунками уряду, вибракування 15 мільйонів норок в країні може коштувати до п'яти мільярдів крон (785 мільйонів доларів).

Реакція ВООЗ

У ВООЗ заявили, що ознайомились з повідомленнями про випадки передачі мутованого коронавірусу людям від норок в Данії. Нині організація контактує з владою країни, аби ретельніше вивчити це питання. В організації обіцяють ретельніше розібратися у тому, що трапилось.