Станом на 16 червня у Великій Британії підтверджено 41 696 летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом. Протягом останніх тижнів щодня фіксувався чималий приріст нових смертей. Ця кількість почала зменшуватися.

Про це свідчать дані Worldometers.info. Два дні тому, 14 червня, було підтверджено 36 смертей, 15 червня – 38. Однак кількість за 16 червня зросла – 233 летальних випадки.

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Всього з початку пандемії COVID-19 у Британії виявили 298 136 (+1279 за минулу добу) випадків зараження коронавірусом, 41 969 осіб померли.

Попередньо максимальну кількість смертей у країні зафіксували 10 квітня. Тоді за добу померли 980 осіб.

Раніше міністр охорони здоров'я Метт Хенкок повідомив, що уряд досяг своє мети тестувати 100 тисяч осіб на день. Загалом з початку епідемії тест пройшли понад мільйон людей.

Нагадаємо, Борис Джонсон заявив, що вчені країни зробили "найбільший прорив" в лікуванні коронавірусу препаратом дексаметазоном, який, за його словами, "довів свою здатність знижувати ризик смерті".

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