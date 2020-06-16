Коронавірус у Британії: зменшується кількість смертей за добу
Станом на 16 червня у Великій Британії підтверджено 41 696 летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом. Протягом останніх тижнів щодня фіксувався чималий приріст нових смертей. Ця кількість почала зменшуватися.
Про це свідчать дані Worldometers.info. Два дні тому, 14 червня, було підтверджено 36 смертей, 15 червня – 38. Однак кількість за 16 червня зросла – 233 летальних випадки.
Читайте також Світ на карантині: список обмежень та штрафів за кордоном
Раніше міністр охорони здоров'я Метт Хенкок повідомив, що уряд досяг своє мети тестувати 100 тисяч осіб на день. Загалом з початку епідемії тест пройшли понад мільйон людей.
Нагадаємо, Борис Джонсон заявив, що вчені країни зробили "найбільший прорив" в лікуванні коронавірусу препаратом дексаметазоном, який, за його словами, "довів свою здатність знижувати ризик смерті".
Коронавірус у Британії: головне
- Тести на коронавірус показали позитивний результат навіть у прем'єр-міністра Бориса Джонсона і сина Єлизавети II принца Чарльза. Обидва чоловіка вже одужали.
- Громадянам Великої Британії наразі дозволили виходити на вулиці для того, щоб закупити продукти в супермаркетах чи аптеках, відвідати лікарню та один раз на день займатися спортом.
- Усі, в кого є можливість, перейшли на дистанційну роботу та навчання.
- Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна минула пік епідемії COVID-19.