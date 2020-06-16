Коронавирус в Британии: уменьшается количество смертей в течении суток
По состоянию на 16 июня в Великобритании подтверждено 41 696 летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом. В течение последних недель ежедневно фиксировался большой прирост новых смертей. Это количество начало уменьшаться.
Об этом свидетельствуют данные Worldometers.info. Два дня назад, 14 июня, было подтверждено 36 смертей, 15 июня - 38 Однако количество за 16 июня выросла - 233 летальных случая.
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До этого максимальное количество смертей в стране зафиксировали 10 апреля. Тогда за сутки умерли 980 человек.
Ранее министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил, что правительство достигло свое цели тестировать 100 тысяч человек в день. Всего с начала эпидемии тест прошли более миллиона человек.
Напомним, Борис Джонсон заявил, что ученые страны сделали "огромный прорыв" в лечении коронавируса препаратом дексаметазон, который, по его словам, "доказал свою способность снижать риск смерти"
Коронавирус в Британии: главное
- Тесты на коронавирус показали положительный результат даже у премьер-министра Бориса Джонсона и сына Елизаветы II принца Чарльза. Оба мужчины уже выздоровели.
- Гражданам Великобритании пока разрешили выходить на улицы для того, чтобы закупить продукты в супермаркетах или аптеках, посетить больницу и один раз в день заниматься спортом.
- Все, у кого есть возможность, перешли на дистанционную работу и обучение.
- В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик эпидемии COVID-19.