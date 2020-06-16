По состоянию на 16 июня в Великобритании подтверждено 41 696 летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом. В течение последних недель ежедневно фиксировался большой прирост новых смертей. Это количество начало уменьшаться.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.info. Два дня назад, 14 июня, было подтверждено 36 смертей, 15 июня - 38 Однако количество за 16 июня выросла - 233 летальных случая.

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В целом с начала пандемии COVID-19 в Британии обнаружили 298 136 (+1279 за минувшие сутки) случаев заражения коронавирусом, 41 969 человек скончались.

До этого максимальное количество смертей в стране зафиксировали 10 апреля. Тогда за сутки умерли 980 человек.

Ранее министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил, что правительство достигло свое цели тестировать 100 тысяч человек в день. Всего с начала эпидемии тест прошли более миллиона человек.

Напомним, Борис Джонсон заявил, что ученые страны сделали "огромный прорыв" в лечении коронавируса препаратом дексаметазон, который, по его словам, "доказал свою способность снижать риск смерти"

Коронавирус в Британии: главное