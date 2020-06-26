У Чорногорії Національний координаційний орган по боротьбі з коронавірусом повернув карантинні обмеження для боротьби з коронавірусом.

Заборонені політичні збори у відкритих громадських місцях і присутність глядачів на спортивних заходах. Про це повідомляє телерадіокомпанія RTCG.

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У такий спосіб влада намагається стримати нове зростання захворюваності на коронавірус. За останні 10 днів виявлено 100 нових випадків інфікування.

У зв'язку зі збільшенням числа активних випадків захворювання на коронавірус, завезених з-за кордону, які потім поширились в Чорногорії, Національний координаційний орган прийняв рішення заборонити, зокрема, релігійні збори у відкритих громадських місцях, за винятком районів, що належать релігійним організаціям,

– йдеться у виданні.

Похорони можуть проводитися тільки в найближчому колі сім'ї. Крім того, заборонено збори більш ніж двох людей у ​ громадському місці, крім членів родини.

Всього за час епідемії коронавірусу в Чорногорії було зареєстровано понад 420 заражень і 9 смертей. 24 травня Чорногорія проголосила себе першою у Європі країною, яка поборола COVID-19.