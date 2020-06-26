В Черногории Национальный координационный орган по борьбе с коронавирусом вернул карантинные ограничения для борьбы с коронавирусом.

Запрещены политические собрания в открытых общественных местах и ​​присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. Об этом сообщает телерадиокомпания RTCG.

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Таким образом власти пытаются сдержать новый рост заболеваемости коронавирусом. За последние 10 дней выявлено 100 новых случаев инфицирования.

В связи с увеличением числа активных случаев заболевания коронавирусом, завезенных из-за рубежа, которые затем распространились в Черногории, Национальный координационный орган принял решение запретить, в частности, религиозные собрания в открытых общественных местах, за исключением районов, принадлежащих религиозным организациям,

– говорится в издании.

Похороны могут проводиться только в ближайшем кругу семьи. Кроме того, запрещены собрания более двух людей в общественном месте, кроме членов семьи.

Всего за время эпидемии коронавируса в Черногории было зарегистрировано более 420 заражений и 9 смертей. 24 мая Черногория провозгласила себя первой в Европе страной, которая поборола COVID-19.