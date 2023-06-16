Дезінформація: Чорні трансплантологи в Україні

У мережі поширили уривок сюжету "ТСН", у якому розповідають про чоловіка, який звернувся за медичною допомогою до Тернопільської лікарні №2, а через кілька днів помер. Слідство з'ясувало, що у нього вилучили внутрішні органи. Користувачі, які опублікували ролик, вказують, що так "чорні трансплантологи" заробляють гроші на війні.

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За підтримки проекту USAID "Підтримка реформи охорони здоров'я" VoxCheck щотижня аналізує та спростовує наративи щодо системи охорони здоров’я, які поширює російська пропаганда в інформаційному просторі України, Білорусі, Росії.



Фейк про чорну трансплантологію / Скриншот

Спростування

Дезінформацію поширив Олександр Семченко – проросійський колабораціоніст, який раніше проживав в Україні. З 2014 року він постійно бере участь у російських токшоу, просуває наративи російської пропаганди, зокрема про систему охорони здоров’я. З перших днів повномасштабного вторгнення закликав українців не брати до рук зброю та не захищатися від «вигаданого ворога».

По-перше, відео "ТСН" не стосується повномасштабного вторгнення. За назвою сюжету "Захоронений злочин", вказаного в уривку, ми знайшли повне відео "ТСН". Журналістка Ірина Коваленко опублікувала це розслідування ще у жовтні 2021 року.

По-друге, уривок, який поширюють у мережі, вирвали з контексту. Насправді ні журналісти, ні герої сюжету не розповідали про "чорну трансплантологію".

Чоловіка, про якого зняли сюжет, звали Олег Бенца. У тернопільській лікарні йому поставили діагноз "гострий панкреатит" – запалення підшлункової залози. Зі слів матері загиблого, Анни Бенци, лікарі відмовилися проводити аналізи для обстеження стану його здоров`я, чоловікові ставало гірше. Через три дні він помер. Лікарі повідомили, що причиною смерті є швидкий перебіг гострого панкреатиту. У коментарі "ТСН" директор медичної частини Станіслав Паламар сказав, що лікарі зробили все можливе, щоб врятувати пацієнта.

Мати подала заяву до поліції, стверджуючи, що син помер через лікарську помилку. Тодішня заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак проаналізувала протокол лікування, який поліція вилучили у тернопільського лікаря, і виявила порушення. Окрім цього, експертиза встановила, що у чоловіка немає тих органів, які вражає панкреатит: кишківника, шлунка, підшлункової залози, селезінки, частини печінки.

"І тут важливо: жодного натяку на буцімто "чорних трансплантологів". Всі ці органи – не пересаджують", – наголосила журналістка Ірина Коваленко. На момент запису сюжету, у 2021 році, в Україні проводили операції з трансплантації нирки, печінки та серця. А перша успішна пересадка підшлункової залози відбулась лише у травні 2023 році. Операції з трансплантації селезінки у світі та Україні не проводять, оскільки така процедура є дуже ризикованою, а пацієнту доведеться усе життя пити ліки, щоб уникнути відторгнення.

Як пояснив адвокат Анни Бенци, вилучили саме ті органи, за допомогою яких мали встановити справжню причину смерті. Так, під час розтину патологоанатом бере шматочки органів та тканин померлого для аналізу, який дозволяє підтвердити достовірність встановленого діагнозу та зробити висновок про причини смерті. Однак у випадку з Бенцою дослідження провести буде неможливо. За словами журналістки, у такий спосіб лікарі Тернопільської лікарні №2 знищили головні докази проти себе.

На момент запису сюжету розслідування справи тривало. У 2022-2023 роках не було публікацій про хід справи. Нам не вдалося перевірити, наскільки коректно журналісти "ТСН" передали історію Олега Бенца. Проте точно відомо, що у 2021 році ніхто не видавав цей сюжет за доказ "чорної трансплантології"

Російські медіа почали ще активніше поширювати фейки про діяльність "чорних трансплантологів" в Україні під час повномасштабного вторгнення. Зокрема для залякування українських військових: мовляв, на фронті "розбирають на органи". Ми неодноразово спростовували ці вигадки в попередніх випусках.

Дезінформація: Після завершення пандемії ВООЗ визнала шкоду вакцин від COVID-19

Російські медіа поширюють повідомлення, нібито після оголошення про кінець пандемії Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала шкоду вакцин від COVID-19: скасувала щеплення для дітей та другу бустерну дозу для всього населення, рекомендувала вакцинацію лише для груп ризику, а також не радила вакцини від штамів "Альфа" та "Дельта".

Також пропагандисти пишуть, що від початку пандемії тема побічних ефектів вакцин від COVID-19 була під повною забороною. Як приклад вони наводять розвиток тромбозів після щепленням вакцинами Johnson&Johnson та AstraZeneca.

Крім того, у публікації спробували применшити наслідки COVID-19: мовляв, довготривалий COVID-19 перенесли лише 5% усіх хворих.

Спростування

COVID-19 продовжує поширюватися в Україні, тож вакцинація залишається актуальною. Міністерство охорони здоров’я України нагадує, що вакцинація від COVID-19, зокрема бустерні щеплення, доступна для всіх охочих. Щеплення суттєво знижує ризики захворювання на COVID-19, а також ускладнень при зараженні. Адреси та контакти пунктів щеплень від COVID-19 можна знайти на сайті list.covid19.gov.ua.

Ми не знайшли жодного повідомлення від ВООЗ про небезпечність вакцин від COVID-19. Навпаки на офіційному сайті організації зазначають, що вакцинація від COVID-19 захищає людину від серйозних захворювань, госпіталізації та смерті.

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28 березня 2023 року, тобто до оголошення про кінець пандемії 5 травня, ВООЗ справді оновила рекомендації щодо вакцинації. Однак щеплення для дітей повністю не скасовують. ВООЗ окреслила три пріоритетні групи, які мають вакцинуватися, – висока, середня та низька. До групи високого пріоритету входять люди похилого віку, вагітні, діти від 6 місяців, медпрацівники первинної ланки, люди з хронічними захворюваннями чи з імунодефіцитними станами (наприклад, ВІЛ). Цій групі ВООЗ радить зробити другу бустерну дозу через 6 або 12 місяців після останньої дози.

Для людей із середнім ризиком захворювання (дорослі до 50-60 років, підлітки й діти без супутніх захворювань) ВООЗ рекомендує зробити лише базовий курс щеплень та першу бустерну дозу. Водночас в оновлених рекомендаціях ВООЗ немає пункту щодо заборони використання вакцини від штамів "Альфа" та "Дельта".

Низькій групі ризику, а саме дітям і підліткам від 6 до 17 років, ВООЗ радить робити щеплення в залежності від епідемічної ситуації. Організація зазначає, що базовий курс щеплень та бустерна доза є безпечними та ефективними для неповнолітніх.

ВООЗ або інші організації не приховувала факти побічних ефектів після вакцинації від COVID-19, як пишуть російські медіа. На сайті ВООЗ є матеріали про побічні дії після щеплень. Найбільш поширені побічні ефекти є короткотривалими та безпечними: біль у місці ін’єкції, лихоманка, втома, головний біль, біль у м’язах, озноб тощо.



Побічні ефекти вакцинації / VoxCheck

Серйозні побічні ефекти є вкрай рідкими. У 2021 році справді підтвердили можливий розвиток синдрому тромбозу із тромбоцитопенією після щеплення вакцинами Johnson&Johnson й AstraZeneca. Однак частота таких інцидентів – 1 випадок на 10 тисяч осіб. Проте не всі несприятливі події пов'язані із вакцинацією, а переваги щеплення від COVID-19 переважають можливі ризики. У 2022 році вчені повідомили, що розвиток тромбозу після вакцинації найімовірніше пов'язаний із генетикою людини. Дослідники виявили, що у вакцинованих були незвичайно структуровані антитіла проти білка, що бере участь у згортанні крові. Інші вчені також зазначають, що у деяких людей після вакцинації виробилися антитіла, які активували розвиток тромбоцитів. Щобільше, розвиток тромбозу – один із найпоширеніших випадків смерті людини незалежно від вакцинації. Зокрема 1 з 4 людей у світі помирає від хвороб, пов'язаних з утворенням тромбів. Крім того, у дописі згадують, що лише 5% усіх хворих перенесли довгий COVID-19 – затяжну форму хвороби, коли деякі симптоми присутні впродовж тривалого часу. Згідно з дослідженнями, у 14-30% людей, що перехворіли на COVID-19, у найближчі 90 днів з'являється хоча б один симптом затяжної хвороби. Дослідники Інституту показників і оцінки здоров’я (IHME) заявляють, що майже 145 мільйонів людей у ​​всьому світі протягом перших двох років пандемії страждали від симптомів довготривалого COVID-19. Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг" в рамках контракту №72012118C00001.

Авторки: Єлизавета Ткаченко, Анастасія Бродовська